Nueva víctima de censura en RTVC: “Es irónico que una radio enfocada en las minorías no pudiera armonizarse con el primer gobierno de izquierda”

El sistema de medios públicos –que en Colombia está integrado en Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC)– es el único ecosistema de información que llega a cada rincón de cada región de Colombia. De aquel proyecto se han enamorado decenas de periodistas, que hasta ahora llevaban más de diez años trabajando en la entidad pública, construyendo un proyecto no solo periodístico sino también social.
Se escribe “hasta ahora” porque, en los últimos 3 años, las denuncias de censura, maltrato laboral, acoso e injusticias en RTVC han sido protagonistas. Esta vez fue Ana María Mesa Villegas quien alzó su voz; según su relato, la habrían despedido de la emisora Radio Nacional como represalia por haber criticado al presidente Gustavo Petro en una columna de opinión.