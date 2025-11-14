“Aquí todos somos titulares”: Daniel Muñoz evaluó el presente de la Selección Colombia con miras al Mundial

La Selección Colombia se prepara para afrontar su última doble jornada de partidos amistosos Fifa del 2025, con los que espera seguir sumando minutos como grupo, afianzando el trabajo del entrenador argentino Néstor Lorenzo.
Le puede interesar: Ya son 30 las selecciones clasificadas al Mundial de 2026, este es el listado
Estos encuentros, considerados clave en la preparación para la próxima Copa del Mundo en Norteamérica 2026, se llevarán a cabo en territorio estadounidense, donde la ‘Tricolor’ se medirá este sábado 15 de noviembre ante Nueva Zelanda, antes de cerrar el ciclo.
Desde la concentración, el lateral antioqueño Daniel Muñoz habló sobre la relevancia de estos compromisos no solo para culminar el año con dos victorias, sino también para medir el nivel del equipo frente a rivales que estarán presentes en el Mundial.