Emtelco abre más de 1.300 ofertas laborales en Colombia; estas son las áreas más demandadas

La empresa de servicios BPO busca talento, especialmente en el Valle de Aburrá y Bogotá. Más de 800 vacantes requieren incorporación inmediata.

  Emtelco busca talento en todo el país con más de 1.300 ofertas laborales en sectores de call center, BPO y servicio al cliente. FOTO: GETTY
    Emtelco busca talento en todo el país con más de 1.300 ofertas laborales en sectores de call center, BPO y servicio al cliente. FOTO: GETTY
  Las vacantes de Emtelco se concentran en Medellín, el Valle de Aburrá y Bogotá. FOTO: GETTY
    Las vacantes de Emtelco se concentran en Medellín, el Valle de Aburrá y Bogotá. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
30 de octubre de 2025
Emtelco, una de las principales empresas del sector de BPO, CX y contact center en Colombia, abrió 1.300 nuevas ofertas laborales para diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Las vacantes disponibles abarcan áreas como call center, telemercadeo, servicio al cliente, ventas, software, informática, telecomunicaciones, administración y oficina. De este total, más de 500 cargos ofrecen modalidad híbrida, mientras que alrededor de 800 requieren incorporación inmediata.

Ciudades con más ofertas de empleo

Las vacantes de Emtelco se concentran en Medellín, el Valle de Aburrá y Bogotá. FOTO: GETTY
Las vacantes de Emtelco se concentran en Medellín, el Valle de Aburrá y Bogotá. FOTO: GETTY

Las ofertas laborales de Emtelco están principalmente concentradas en Medellín, el Valle de Aburrá y Bogotá, aunque también existen oportunidades en otras regiones del país.

Estas vacantes se suman a la estrategia de la compañía de fortalecer su presencia en el mercado laboral colombiano, generando empleos formales y flexibles que se adaptan a las nuevas dinámicas del trabajo.

¿Por qué trabajar en Emtelco?

Desde su creación, Emtelco ha buscado transformar la experiencia de servicio a través de la innovación y la cercanía con las personas. “En Emtelco hemos ido más allá de ofrecer soluciones de CX & BPO; nos hemos dedicado a transformar vidas a través de experiencias excepcionales que impactan la lealtad de los usuarios”, señala la empresa.

Además, destacan que cada colaborador juega un papel clave en su cultura organizacional: “Cada colaborador es protagonista de esta historia. Aquí, tu talento tiene el poder de convertir cada interacción en una experiencia inolvidable”, agrega la compañía.

Ofertas laborales más destacadas de Emtelco

Conoce las ofertas de empleo

Gerente de Diseño de Experiencia - Bogotá

Salario: $14.343.984.

Responsabilidades:

- Coordinar el equipo de diseño y experiencia de usuario.

- Diseñar soluciones atractivas y útiles para clientes.

- Estudiar y entender necesidades de los usuarios.

- Generar conocimiento para cocrear mejores experiencias.

- Aplicar innovación rutinaria y disrupción en operaciones.

Requerimientos:

- Especialización en áreas como Innovación o Alta Gerencia.

- Seis años de experiencia en diseño de experiencia del cliente en empresas con más de 500 empleados.

- Conocimiento en diseño de CX y administración de operaciones de servicio.

- Experiencia en sector de contact center o BPO.

Aplique aquí.

Asesor de Servicio Canal Digital - Medellín

Salario: $1.423.500.

Responsabilidades:

- Resolver consultas, gestionar novedades y realizar venta cruzada de nuestros servicios complementarios.

Requisitos:

- Experiencia de seis meses.

- Contar con habilidades como gestión de WhatsApp, técnicas de venta.

- Comunicación efectiva.

- Empatía.

Postúlese acá.

Asesor de Ventas y Servicios - Barbosa, Bello, Copacabana, Envigado, Itagüí, La Estrella

Salario: 1.423.500 a 2.000.000.

Responsabilidades:

- Gestionar las necesidades de los usuarios siguiendo los procesos estándar.

- Ofrecer resolución de conflictos a los diferentes usuarios.

- Realizar ventas cruzadas (5 ventas por mes)

- Contribuir al cumplimiento de los objetivos corporativos del cliente.

Requerimientos:

- Residir en Medellín o sus alrededores.

Envíe la hoja de vida.

Líder de Formación Comercial en Contact Center - Medellín

Salario: $3.470.553 a 3.822.322.

Responsabilidades:

- Profesional graduado o estudiante que haya cursado y aprobado por lo menos séptimo semestre en adelante en cualquier carrera, preferiblemente de áreas administrativas, licenciaturas o profesiones de ciencias humanas.

- Mínimo un año de experiencia certificable liderando procesos de formación, capacitación, andragogía y manejo de grupos con objetivos pedagógicos y comerciales en el sector de Contact Center o afines.

- Disponibilidad para laborar inicialmente de manera 100% presencial en Medellín, sede Olaya.

Condiciones laborales:

- Salario mensual competitivo: $3.470.553 – nomina plana.

- Variable mensual por cumplimiento de indicadores de $351,769

Prestaciones Sociales.

- Horario: de Lunes a Jueves de 7:30 a. m. a 5:45 p. m. y viernes de 7:00 a. m a 2:00 p. m.

- Contrato: Indefinido – Firma directa.

Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las vacantes de Emtelco?

Quienes estén interesados en aplicar a estas ofertas laborales de Emtelco en Colombia pueden hacerlo directamente a través de la plataforma Magneto Empleos, una de las principales plataformas de reclutamiento del país.

La compañía invita a personas apasionadas por el servicio y la atención al cliente a formar parte de su equipo en crecimiento.

