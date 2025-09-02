Trabajo en Nestlé: la compañía hará feria de empleo con más de 9.000 vacantes en Colombia, ¿cómo registrarse?

Nestlé, compañía global de alimentos y bebidas con más de 328.000 empleados, ofrecerá más de 9.000 vacantes a jóvenes en Colombia durante la Feria Laboral Virtual, que se llevará a cabo entre el 5 y 7 de septiembre con el apoyo de LinkedIn y más de 100 empresas de la región. La convocatoria también abrirá 11.000 oportunidades de empleo en total para beneficiarios en Chile, Perú y México, en el marco del X Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, que tendrá a Colombia como país anfitrión en octubre. Le puede interesar: ¿Quiere trabajar desde casa? Más de 950 vacantes están disponibles en Magneto Empleos

Empresas participantes y áreas de contratación

Ecopetrol, Bancolombia, Davivienda, Postobón y otras 40 empresas participarán con vacantes disponibles para jóvenes en distintas áreas. FOTO: CORTESÍA

Un panorama marcado por el desempleo juvenil

La feria hace parte de la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, que busca generar oportunidades para 10 millones de personas en el mundo antes de 2030. FOTO: CORTESÍA

Además de las oportunidades de empleo, expertos de LinkedIn dictarán charlas en vivo gratuitas con recomendaciones prácticas para mejorar el perfil profesional y potenciar la marca personal dentro de la red. La feria busca dar respuesta a la situación laboral que enfrentan los jóvenes en Colombia. De acuerdo con el Dane, la tasa de desempleo juvenil entre los 15 y 28 años alcanzó el 15,3 % en el trimestre abril-junio de 2025. En Latinoamérica, la OIT reportó que esta cifra fue del 13,8 % durante 2024. Conozca también: Vacantes en Parmessano: aplique a más de 120 ofertas de trabajo en gastronomía y servicio al cliente

¿Cómo inscribirse en la feria de empleo de Nestle?