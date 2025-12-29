Lluvias fueron la mayor amenaza natural en Antioquia durante 2025

De 675 emergencias que atendieron los cuerpos de socorro en Antioquia durante 2025, 504, es decir casi el 75% del total, estuvieron asociadas a la ocurrencia de lluvias, con lo que estas suelen causar, que son deslizamientos e inundaciones.

En total, el número de afectados por los desastres acontecidos durante este periodo en el departamento fueron 18.304 familias, de acuerdo con los reportes que hicieron desde los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres al Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo).

Y si la cifra de afectados no subió más fue por las obras e intervenciones para la mitigación de riesgos de inundaciones, avenidas torrenciales, crecientes súbitas y movimientos en masa que se hicieron en 40 municipios del departamento donde había puntos críticos, según indicó el director de Conocimiento y Reducción del Riesgo del Dagran, Jaime Ramírez Gómez.

Para esto, se fortaleció el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres con una inversión superior a los $29.000 millones, donde se realizaron obras que disminuyeron las condiciones de vulnerabilidad en las comunidades que históricamente se habían visto afectadas por algunos de estos fenómenos amenazantes”, añadió.

Otro factor que contribuyó fueron las alertas tempranas y la pedagogía realizada con las comunidades ribereñas, donde se implementó el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA), con una inversión de $4.000 millones. Este programa se fortaleció en 46 municipios con la instalación de 147 instrumentos para monitorear 24/7 los ríos y quebradas.

De allí partió que se emitieran 132 alertas rojas por precipitaciones, y 93 por aumento de nivel; 92 alertas naranjas por precipitación y 131 por aumento de nivel, y 190 alertas amarillas por precipitación y 220 por aumento de nivel, para un total de 858 alertas en estos territorios.

Igualmente, hubo capacitación para familias residentes cerca de los afluentes, acerca de cómo funciona el sistema, puntos de encuentro, cadena de llamadas y rutas de evacuación, lo mismo que 602 boletines meteorológicos.

“Este año reforzamos el conocimiento en todo Antioquia, además de SAMA y las intervenciones, realizamos 648 visitas de asesoría técnica para evaluar infraestructuras y terrenos con el fin de recomendar evacuaciones y obras que protegieran vidas”, indicó.

Informó también que la entidad realizó 100 asistencias técnicas a los municipios para que actualizaran sus planes de gestión de riesgo de desastres y sus estrategias de respuesta a emergencia. El otro aporte fue la entrega de dos estudios fundamentales para los municipios: el de movimientos en masa e incendios forestales con una inversión de $1.361 millones.

En los casos en que se presentaron emergencias, el Dagran apoyó de manera subsidiara y complementaria con ayuda humanitaria inmediata por valor de $4.657 millones. Pero además, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta, nueve municipios recibieron carrotanques para suministro de agua y extinción de incendios, vehículos de intervención rápida para atención de emergencias y equipos propios para su capacidad operativa.