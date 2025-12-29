Luis Díaz, dentro del top 10 de candidatos a llevarse el Balón de Oro 2026

El extremo colombiano Luis Díaz ha sido incluido en el listado de los 10 futbolistas con mayores opciones de ganar el Balón de Oro 2026. Este reconocimiento surge tras el cierre de 2025, año en el que Ousmane Dembélé se alzó con el galardón tras una destacada campaña con el PSG.

El ranking de posibles ganadores lo hizo el portal especializado Goal, quien reconoció el momento estelar que está viviendo Díaz en el Bayern Múnich, pues el guajiro en la temporada registra 13 goles y 7 asistencias en 22 partidos disputados.

Lea también: Dembélé arrasó, Cristiano reinó y Yamal dio una novedosa lección de madurez en los Globe Soccer Awards

Para el portal especializado, Díaz destaca por su capacidad para aparecer en momentos decisivos, como su doblete frente al París Saint-Germain en la Liga de Campeones, y su aporte en la suma de puntos de los bávaros en el torneo continental.

En contexto: ¿El Bayern Múnich sufre sin Luis Díaz? Así ha sido el rendimiento del club bávaro desde la ausencia del colombiano

“Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido impresionantes, mientras que su doblete para vencer al PSG en la Liga de Campeones fue el tipo de actuación ganadora de partidos que atrae la atención de los votantes del Balón de Oro”, dice la nota del portal.

El ranking está conformado por: Harry Kane (Bayern Múnich), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (CF Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Michael Olise (Bayern Múnich), Luis Díaz (Bayern Múnich), Lionel Messi (Inter Miami) y Achraf Hakimi (PSG).