Trabaje en Naf Naf: la empresa busca talento en Medellín y el Valle de Aburrá, ¿cómo aplicar?

Naf Naf, marca colombiana de ropa con más de 25 años de recorrido, está en busca de personal para engrosar su plantilla de colaboradores. Esta empresa tiene a disposición más de 30 cupos laborales distribuidos en ciudades como Medellín y los municipios aledaños al Valle de Aburrá.
Cabe destacar que estas vacantes se encuentran disponibles por medio del portal de Magneto Empleos, donde cada usuario interesado en las ofertas se debe registrar y tener el perfil completado.
