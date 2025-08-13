Más de 20.000 vacantes con contrato indefinido: requisitos y sectores con más ofertas

En Colombia, cada vez más personas buscan no solo un empleo, sino estabilidad a largo plazo. En este momento, hay más de 20.000 vacantes con contrato indefinido disponibles en diferentes regiones del país, principalmente en servicio al cliente y afines, así como en administración y oficina; ventas y Producción, operarios y manufactura.
Estas oportunidades son ideales para quienes desean proyectarse en una empresa y disfrutar de los beneficios que ofrece este tipo de contratación.
