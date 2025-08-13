x

Más de 20.000 vacantes con contrato indefinido: requisitos y sectores con más ofertas

Las áreas de servicio al cliente y administración concentran la mayor parte de las ofertas. Conozca cómo postularse.

    Además de estabilidad laboral, este tipo de contrato brinda beneficios que van desde prestaciones sociales completas hasta facilidades para acceder a créditos. FOTO: GETTY
    Este tipo de contrato garantiza estabilidad y proyección profesional. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
13 de agosto de 2025
bookmark

En Colombia, cada vez más personas buscan no solo un empleo, sino estabilidad a largo plazo. En este momento, hay más de 20.000 vacantes con contrato indefinido disponibles en diferentes regiones del país, principalmente en servicio al cliente y afines, así como en administración y oficina; ventas y Producción, operarios y manufactura.

Estas oportunidades son ideales para quienes desean proyectarse en una empresa y disfrutar de los beneficios que ofrece este tipo de contratación.

Le puede interesar: ¿Qué es el Empleo Fest y cómo participar en la feria laboral con 10.000 vacantes en Medellín?

¿Qué es un contrato indefinido?

Este tipo de contrato garantiza estabilidad y proyección profesional. FOTO: GETTY
Este tipo de contrato garantiza estabilidad y proyección profesional. FOTO: GETTY

El contrato indefinido es un acuerdo laboral que no tiene una fecha de finalización establecida. Se mantiene vigente mientras el trabajador y el empleador deseen continuar la relación laboral, siempre cumpliendo con las condiciones pactadas y las disposiciones legales.

A diferencia de contratos a término fijo o por obra, el indefinido brinda mayor estabilidad y proyección profesional, ya que no requiere renovaciones periódicas.

Beneficios de un contrato indefinido

Entre las ventajas más destacadas de este tipo de contratación se encuentran:

Estabilidad laboral: seguridad de mantener el empleo mientras se cumplan las obligaciones del cargo.

Prestaciones sociales completas: acceso a cesantías, intereses de cesantías, primas, vacaciones y aportes a salud y pensión.

Indemnización en caso de despido sin justa causa: el empleador debe compensar económicamente al trabajador.

Proyección profesional: mayor posibilidad de ascensos y formación continua dentro de la empresa.

Acceso a créditos y beneficios financieros: los bancos suelen ver con mejores ojos a quienes tienen contratos indefinidos, ya que representan menor riesgo.

Conozca también: Aliste la hoja de vida: Ostu busca talento en Colombia: casi 2.000 cupos laborales en ventas, logística y más

Sectores con más vacantes con contrato indefinido

Según los registros actuales, las áreas con mayor número de ofertas con contrato indefinido son:

Servicio al cliente y afines: call centers, atención presencial, soporte técnico y gestión de reclamos.

Administración y oficina: asistentes administrativos, secretarías, coordinación de procesos y gestión documental.

Estos sectores se destacan porque requieren personal de manera constante y suelen ofrecer capacitación inicial para adaptarse a las funciones.

Lea más: ¿Busca empleo? Davivienda abrió vacantes para asesores y practicantes en todo el país

Vacantes con contrato indefinido más destacadas

Conoce las ofertas de empleo

Contador publico (Medellín)

Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000.

Responsabilidades:

- Coordinar y motivar al equipo contable para el logro de objetivos.

- Garantizar que la información contable y tributaria cumpla con la normatividad vigente (DIAN, Supersociedades, DANE, etc.).

- Elaborar y presentar estados financieros a gerencia, juntas directivas y entes de control.

- Supervisar el pago de tributos y responsabilidades fiscales.

- Coordinar procesos con revisoría fiscal y auditorías externas.

- Validar y garantizar la liquidación de nómina y aportes parafiscales.

- Mantener actualizados los registros legales y contables.

- Elaborar informes y reportes para la alta dirección y accionistas.

Requisitos:

- Profesional en Contaduría Pública con posgrado en temas tributarios.

- Experiencia: 5 a 7 años en cargos similares.

- Conocimientos sólidos en COLGAAP y NIIF.

- Habilidades: Organización, análisis de datos, liderazgo, trabajo en equipo y objetividad.

Aplique aquí.

Cocinero/a (Medellín y Cali)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.480.000.

Responsabilidades:

- Elaborar platillos acorde a las fichas técnicas de la empresa, para los platos de croquetas, arroces, sopas, entradas, postres y demas que corresponda a nuestra linea caliente.

- Realizar la tempura de los rollos

- Tener mise en place con los alimentos picados y porcionados segun la ficha tecnica

- Rotular los insumos de su responsabilidad

- Cumplir con los estándares de higiene para la manipulación de alimentos.

- Realizar el mise en place antes de la apertura del punto de venta.

- Montaje y desmontaje del área de trabajo.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 6 meses trabajando en cocina o restaurantes.

Postúlese acá.

Analista Desarrollador Kotlin (Bogotá)

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000.

Requisitos:

Experiencia de 5 años desempeñando funciones como Desarrollador Kotlin. Experiencia en integración de APIs, arquitecturas limpias y prácticas de desarrollo seguro.

Responsabilidades:

- Diseñar e implementar funcionalidades en aplicaciones móviles Android usando Kotlin.

- Aplicar arquitecturas limpias (Clean Architecture, MVVM, MVP).

- Integrar servicios REST y GraphQL.

- Garantizar la calidad del código mediante pruebas unitarias y de integración.

- Optimizar el rendimiento y consumo de recursos en dispositivos móviles.

Envíe la hoja de vida.

Coordinador de gestión humana - Almacenes de cadena (Villavicencio)

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000.

Requisitos:

- Profesional en psicologia oo trabajo social.

- Mínimo dos años de experiencia en el area.

Responsabilidades:

- Coordinar y dirigir el area de gestion humana liderando el proceso de bienestar y acompañamiento en procesos del area.

Conozca más detalles en este enlace.

Requisitos para aplicar

Si bien cada vacante puede tener condiciones específicas, los requisitos más comunes son:

- Educación mínima: bachillerato o formación técnica.

- Experiencia previa de 6 meses a dos años en el área correspondiente.

- Habilidades de comunicación y servicio al cliente.

- Manejo básico de herramientas informáticas.

En muchos casos, especialmente en servicio al cliente, las empresas ofrecen entrenamiento y no exigen experiencia previa, priorizando la actitud y la disposición para aprender.

