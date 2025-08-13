Más de 20.000 vacantes con contrato indefinido: requisitos y sectores con más ofertas

En Colombia, cada vez más personas buscan no solo un empleo, sino estabilidad a largo plazo. En este momento, hay más de 20.000 vacantes con contrato indefinido disponibles en diferentes regiones del país, principalmente en servicio al cliente y afines, así como en administración y oficina; ventas y Producción, operarios y manufactura. Estas oportunidades son ideales para quienes desean proyectarse en una empresa y disfrutar de los beneficios que ofrece este tipo de contratación. Le puede interesar: ¿Qué es el Empleo Fest y cómo participar en la feria laboral con 10.000 vacantes en Medellín?

¿Qué es un contrato indefinido?

Este tipo de contrato garantiza estabilidad y proyección profesional. FOTO: GETTY

El contrato indefinido es un acuerdo laboral que no tiene una fecha de finalización establecida. Se mantiene vigente mientras el trabajador y el empleador deseen continuar la relación laboral, siempre cumpliendo con las condiciones pactadas y las disposiciones legales. A diferencia de contratos a término fijo o por obra, el indefinido brinda mayor estabilidad y proyección profesional, ya que no requiere renovaciones periódicas.

Beneficios de un contrato indefinido

Entre las ventajas más destacadas de este tipo de contratación se encuentran: Estabilidad laboral: seguridad de mantener el empleo mientras se cumplan las obligaciones del cargo. Prestaciones sociales completas: acceso a cesantías, intereses de cesantías, primas, vacaciones y aportes a salud y pensión. Indemnización en caso de despido sin justa causa: el empleador debe compensar económicamente al trabajador. Proyección profesional: mayor posibilidad de ascensos y formación continua dentro de la empresa. Acceso a créditos y beneficios financieros: los bancos suelen ver con mejores ojos a quienes tienen contratos indefinidos, ya que representan menor riesgo. Conozca también: Aliste la hoja de vida: Ostu busca talento en Colombia: casi 2.000 cupos laborales en ventas, logística y más

Sectores con más vacantes con contrato indefinido

Según los registros actuales, las áreas con mayor número de ofertas con contrato indefinido son: Servicio al cliente y afines: call centers, atención presencial, soporte técnico y gestión de reclamos. Administración y oficina: asistentes administrativos, secretarías, coordinación de procesos y gestión documental. Estos sectores se destacan porque requieren personal de manera constante y suelen ofrecer capacitación inicial para adaptarse a las funciones. Lea más: ¿Busca empleo? Davivienda abrió vacantes para asesores y practicantes en todo el país

Vacantes con contrato indefinido más destacadas

Contador publico (Medellín)

Salario: $ 4.000.000 a $ 5.000.000. Responsabilidades: - Coordinar y motivar al equipo contable para el logro de objetivos. - Garantizar que la información contable y tributaria cumpla con la normatividad vigente (DIAN, Supersociedades, DANE, etc.). - Elaborar y presentar estados financieros a gerencia, juntas directivas y entes de control. - Supervisar el pago de tributos y responsabilidades fiscales. - Coordinar procesos con revisoría fiscal y auditorías externas. - Validar y garantizar la liquidación de nómina y aportes parafiscales. - Mantener actualizados los registros legales y contables. - Elaborar informes y reportes para la alta dirección y accionistas. Requisitos: - Profesional en Contaduría Pública con posgrado en temas tributarios. - Experiencia: 5 a 7 años en cargos similares. - Conocimientos sólidos en COLGAAP y NIIF. - Habilidades: Organización, análisis de datos, liderazgo, trabajo en equipo y objetividad. Aplique aquí.

Cocinero/a (Medellín y Cali)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.480.000. Responsabilidades: - Elaborar platillos acorde a las fichas técnicas de la empresa, para los platos de croquetas, arroces, sopas, entradas, postres y demas que corresponda a nuestra linea caliente. - Realizar la tempura de los rollos - Tener mise en place con los alimentos picados y porcionados segun la ficha tecnica - Rotular los insumos de su responsabilidad - Cumplir con los estándares de higiene para la manipulación de alimentos. - Realizar el mise en place antes de la apertura del punto de venta. - Montaje y desmontaje del área de trabajo. Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses trabajando en cocina o restaurantes. Postúlese acá.

Analista Desarrollador Kotlin (Bogotá)

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000. Requisitos: Experiencia de 5 años desempeñando funciones como Desarrollador Kotlin. Experiencia en integración de APIs, arquitecturas limpias y prácticas de desarrollo seguro. Responsabilidades: - Diseñar e implementar funcionalidades en aplicaciones móviles Android usando Kotlin. - Aplicar arquitecturas limpias (Clean Architecture, MVVM, MVP). - Integrar servicios REST y GraphQL. - Garantizar la calidad del código mediante pruebas unitarias y de integración. - Optimizar el rendimiento y consumo de recursos en dispositivos móviles. Envíe la hoja de vida.

Coordinador de gestión humana - Almacenes de cadena (Villavicencio)

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000. Requisitos: - Profesional en psicologia oo trabajo social. - Mínimo dos años de experiencia en el area. Responsabilidades: - Coordinar y dirigir el area de gestion humana liderando el proceso de bienestar y acompañamiento en procesos del area. Conozca más detalles en este enlace.

Requisitos para aplicar