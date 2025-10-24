Sector salud busca personal: más de 7.100 ofertas laborales activas, ¿cómo aplicar?

El sector salud en Colombia continúa generando empleo pese a los retos que enfrenta. Según la plataforma Magneto Empleos, hay actualmente más de 7.100 ofertas laborales activas para profesionales y técnicos en diferentes áreas, desde enfermería y medicina general, hasta servicios administrativos y de apoyo hospitalario.
Las regiones con mayor número de vacantes son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, donde clínicas y hospitales privados concentran buena parte de las oportunidades.
La mayoría de los contratos disponibles son por obra o labor, aunque también se ofrecen plazas a término fijo y, en menor medida, indefinido. Las empresas del sector valoran la disponibilidad inmediata, la actualización en normas de bioseguridad y la certificación vigente en el área de salud.
