Sector salud busca personal: más de 7.100 ofertas laborales activas, ¿cómo aplicar?

El sector salud en Colombia continúa generando empleo pese a los retos que enfrenta. Según la plataforma Magneto Empleos, hay actualmente más de 7.100 ofertas laborales activas para profesionales y técnicos en diferentes áreas, desde enfermería y medicina general, hasta servicios administrativos y de apoyo hospitalario. Las regiones con mayor número de vacantes son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, donde clínicas y hospitales privados concentran buena parte de las oportunidades. La mayoría de los contratos disponibles son por obra o labor, aunque también se ofrecen plazas a término fijo y, en menor medida, indefinido. Las empresas del sector valoran la disponibilidad inmediata, la actualización en normas de bioseguridad y la certificación vigente en el área de salud.

Perfiles más solicitados en el sector salud

Entre los perfiles más demandados destacan: - Auxiliares de enfermería y de laboratorio.

- Médicos generales y especialistas. - Técnicos en salud ocupacional. - Personal administrativo con experiencia en atención al usuario.

Ofertas laborales más destacadas en el sector salud

El sector salud mantiene alta demanda de talento en Colombia, con más de 7.100 vacantes activas según Magneto Empleos. FOTO: GETTY

Profesional seguridad y salud en el trabajo Medellín

Salario: 3.851.365. Responsabilidades: - Ejecutar y dar seguimiento al sistema de gestión de SST. - Coordinar y desarrollar programas anuales de SST y bienestar. - Diseñar modelos de segmentación de clientes (RFM comportamiento valor afinidad). - Gestionar y asegurar el cumplimiento de comités del sistema. - Elaborar y ejecutar matrices requeridas para los sistemas. Requerimientos: - Profesional en SST con licencia vigente. - Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. - 3 años de experiencia en el área de SST. - Manejo avanzado de Excel. - Capacidad para trabajar en modalidad teletrabajo. Aplique aquí.

Auxiliar de lactario - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Preparar y administrar alimentos para lactantes siguiendo normas de higiene - Manejar y almacenar adecuadamente la leche materna y fórmulas - Asistir en el cuidado diario de los lactantes - Mantener un registro preciso de la alimentación y necesidades de cada bebé - Colaborar con el equipo de enfermería para asegurar el bienestar de los lactantes Requerimientos: - Técnico en Auxiliar de Enfermería. - Experiencia previa en el manejo de lactarios. - Curso de manipulación de alimentos. - Conocimiento en prácticas de higiene y seguridad alimentaria. - Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión. Postúlese acá.

Bacteriologo(a) - Pereira

Salario a convenir. Responsabilidades: - Realizar procedimientos inmunohematológicos con los hemo-componentes recibidos, con el fin de apoyar la estabilidad hemodinámica del paciente de acuerdo con el diagnóstico o necesidad requerida por el especialista. - Diligenciar completamente los registros asignados (físicos y plataformas institucionales) al servicio de gestión transfusional y laboratorio clínico para así tener un control y soporte de información requerida por líder de laboratorio y/o los servicios clínicos. - Manejar información estadística del servicio de gestión pre transfusional, para reporte ante la secretaría departamental, laboratorio departamental de salud pública, y el sistema de información en hemo-vigilancia del instituto nacional de salud. - Apoyar el mantenimiento y puesta en marcha de los equipos del servicio de gestión pre transfusional y laboratorio clínico; evitando su deterioro o perdida de función, así mismo diligenciar diariamente los formatos de revisión y mantenimientos de los equipos. Requisitos: - Tiempo de experiencia de dos años de experiencia en la labor del ejercicio de su profesión en laboratorio Clínico, área microbiológica, servicio de gestión pretransfusional y/o banco de sangre, en laboratorios de cuarto nivel. - Formación académica como profesional en Bacteriología. - Certificación 120 horas de entrenamiento diplomado, banco de sangre y servicio transfusional. Envíe la hoja de vida.

Profesional en Enfermería, con experiencia en Radioterapia - Barranquilla

Salario: 3.060.000. Responsabilidades: - Administración de medicamentos. - Monitorear el bienestar del paciente durante y después de la terapia. - Colaborar con el equipo médico para optimizar los planes de tratamiento. Requerimientos: - Título profesional en Enfermería. - Experiencia mínima de 1 año en radioterapia. - Registro vigente en rethus. - Habilidades en atención humanizada. - Vocación de servicio. Postúlese ahora mismo en este enlace.

¿Cómo postularse a las vacantes?