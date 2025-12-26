Los tres grandes negocios que cerraron los bancos con mayores ganancias este fin de año

El sistema financiero colombiano tuvo un 2025 bastante destacable. Eso no solo porque sus ganancias acumularon $11 billones con un crecimiento de casi 60% a corte de octubre; también porque sus cúpulas directivas brindaron una cátedra de estrategia y cerraron tres grandes negocios que marcaron este fin de año.
Se trata de la venta de Banistmo por parte de Bancolombia, hoy Grupo Cibest; el nacimiento de Davibank tras la integración regional de Davivienda y Scotiabank; y la compra de la banca minorista de Itaú por el Banco de Bogotá.
La historia toma más fuerza cuando se trata de movidas que realizaron en el “tablero de ajedrez” los tres bancos que generan más utilidades en el país: Bancolombia, con $5,31 billones; Davivienda, con $1,37 billones; y Banco de Bogotá, que registró 1,16 billones.