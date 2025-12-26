Los tres grandes negocios que cerraron los bancos con mayores ganancias este fin de año

El sistema financiero colombiano tuvo un 2025 bastante destacable. Eso no solo porque sus ganancias acumularon $11 billones con un crecimiento de casi 60% a corte de octubre; también porque sus cúpulas directivas brindaron una cátedra de estrategia y cerraron tres grandes negocios que marcaron este fin de año. Se trata de la venta de Banistmo por parte de Bancolombia, hoy Grupo Cibest; el nacimiento de Davibank tras la integración regional de Davivienda y Scotiabank; y la compra de la banca minorista de Itaú por el Banco de Bogotá. La historia toma más fuerza cuando se trata de movidas que realizaron en el “tablero de ajedrez” los tres bancos que generan más utilidades en el país: Bancolombia, con $5,31 billones; Davivienda, con $1,37 billones; y Banco de Bogotá, que registró 1,16 billones.

Davibank: la apuesta regional de Davivienda

La movida empezó con el Grupo Davivienda. Lanzó oficialmente Davibank el 1 de diciembre de 2025, luego de más de dos años de trabajo técnico, regulatorio y operativo, con la aprobación de las autoridades financieras de Colombia, Costa Rica y Panamá. La nueva entidad surge tras la adquisición de las operaciones de Scotiabank en esos países y marca un hito en la consolidación regional del grupo. Entérese: Senado aprobó citar a un debate de control político a todos los ministros del Gobierno por la emergencia económica Con Davibank, Davivienda fortalece su presencia en seis países: Colombia, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos (Miami). La integración le permite atender a cerca de 23 millones de clientes, posicionándose como uno de los actores más relevantes del sistema financiero regional. Además, la entidad amplía de forma significativa su infraestructura, al contar con cuatro veces más cajeros automáticos sin costo para retiros y cinco veces más oficinas que las que tenía Scotiabank Colpatria en Colombia. La nueva marca nace con un fuerte enfoque en innovación tecnológica y servicios corporativos. De acuerdo con sus directivos, el objetivo es impulsar soluciones financieras avanzadas en segmentos como leasing, renting y conexión con mercados globales, con una oferta robusta para empresas colombianas y centroamericanas. La estrategia combina expansión física y digital, con una experiencia multicanal orientada a distintos perfiles de clientes. Es importante aclarar que el nuevo holding, Davivienda Group, operará con dos bancos en sus mercados: el Davivienda tradicional, que sigue siendo el más grande del grupo, y Davibank, la nueva marca que integra las operaciones heredadas de Scotiabank Colpatria.

Grupo Cibest vende Banistmo y reorganiza su presencia internacional

Luego, 18 días más tarde, se concretó la venta de Banistmo en Panamá por parte del Grupo Cibest. El negocio se dio por un acuerdo con Inversiones Cuscatlán Centroamérica. La operación incluyó el 100 % de las acciones de Banistmo y de sus sociedades subordinadas, entre ellas Leasing Banistmo y Banistmo Investment Corporation. Le puede gustar: Petro no reveló el aumento del mínimo, pero habló de un “salario vital” para 2026, ¿de qué se trata? Banistmo había sido incorporado al portafolio de Bancolombia en 2013, tras la compra de HSBC Panamá por US$2.100 millones, la mayor adquisición internacional de un banco colombiano en su historia. Sin embargo, la venta responde a una estrategia de largo plazo orientada a optimizar el portafolio y concentrar esfuerzos en líneas de negocio con mayor impacto económico y social. La operación no implica una salida total de Panamá. El grupo mantiene su presencia en el país a través de Bancolombia Panamá, que opera como banco offshore desde 1973, y mediante Cibest Capital. Además, su estrategia de internacionalización seguirá apalancándose en activos clave como el Banco Agrícola de El Salvador, el Banco Agromercantil de Guatemala (BAM), Bancolombia Puerto Rico y su plataforma de inversiones en Estados Unidos. Desde la organización señalaron que “la transacción nos permitirá concentrar capacidades diferenciales para generar impacto económico y social, al tiempo en que Banistmo inicia una nueva etapa de desarrollo bajo un grupo financiero con alto conocimiento del mercado centroamericano”. El comprador, Inversiones Cuscatlán Centroamérica, cuenta con presencia en El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, lo que garantiza continuidad para clientes y colaboradores.

Banco de Bogotá fortalece su banca minorista con Itaú