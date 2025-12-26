Tres personas fueron enviadas a la cárcel por atracar, secuestrar y torturar a un conductor de aplicación en Medellín

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías envió a la cárcel a Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer trans de nombre identitario Karla, por su presunta responsabilidad en el secuestro y robo de las pertenencias de un conductor de una plataforma digital de transporte.
Puede leer: Secuestros, hurtos y homicidios: el calvario de los conductores de app
Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 20 de diciembre cuando la víctima aceptó un servicio desde el barrio El Poblado de Medellín hacia Envigado, al sur del Valle de Aburrá.
El conductor recogió a una mujer trans y al llegar al destino, fue abordado por dos hombres quienes, al parecer, lo intimidaron con arma de fuego, le quitaron el vehículo y su celular y lo obligaron a transferir dinero de sus cuentas bancarias.