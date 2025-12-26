x

Tres personas fueron enviadas a la cárcel por atracar, secuestrar y torturar a un conductor de aplicación en Medellín

El hombre hizo un servicio desde El Poblado hasta Envigado y al llegar al destino fue secuestrado en un taxi.

  • Descripción: Plataformas de transporte tipo Uber. Personajes: . Fecha de evento: 31/01/2023. Foto: Jaime Pérez Munevar
El Colombiano
26 de diciembre de 2025
bookmark

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías envió a la cárcel a Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer trans de nombre identitario Karla, por su presunta responsabilidad en el secuestro y robo de las pertenencias de un conductor de una plataforma digital de transporte.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 20 de diciembre cuando la víctima aceptó un servicio desde el barrio El Poblado de Medellín hacia Envigado, al sur del Valle de Aburrá.

El conductor recogió a una mujer trans y al llegar al destino, fue abordado por dos hombres quienes, al parecer, lo intimidaron con arma de fuego, le quitaron el vehículo y su celular y lo obligaron a transferir dinero de sus cuentas bancarias.

Los presuntos asaltantes lo subieron a un taxi, le taparon la cabeza y lo trasladaron hacia zona rural de Bello, donde lo golpearon y obligaron a caminar descalzo, además, le exigieron llamar a su madre para que pidiera dinero por su liberación.

Horas más tarde los hombres al notar la presencia de una patrulla de la Policía se dispersaron, situación que aprovechó el conductor para correr y alertar a las autoridades.

Minutos después Muñoz Cuenta, Tamayo Cano y Rúa Segura fueron capturados y les fue incautado, con fines de comiso, el taxi que al parecer fue usado para el secuestro.

A los procesados se les imputaron los cargos imputados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, los cuales no aceptaron.

El año pasado, por lo menos cuatro conductores de plataformas digitales fueron asesinados en casos de hurto en el Valle de Aburrá.

Los conductores de estas aplicaciones sueles estar expuestos ante criminales que pretenden robarlos, por lo que piden a las autoridades y a las empresas que manejan Uber, Didi, Cabify, InDriver y demás aplicaciones que intensifiquen las medidas de seguridad, no solo para garantizar un servicio de calidad para el usuario, sino para que los conductores puedan trabajar sin miedo y sin zonas restringidas.

