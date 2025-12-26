Publicaron concurso para renovación de la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot

El remozamiento tendrá lugar en el marco de la preparación de Medellín como sede del campeonato Panamericano de Atletismo 2026. FOTO: ALCALDÍA

La pista de atletismo Alfonso Galvis, localizada en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, será renovada durante el año entrante; y, por ello, la Alcaldía de Medellín abrió la licitación para las respectivas obras.

Los documentos ya fueron colgados en la plataforma Secop II, donde se asienta la contratación pública en Colombia.

En este caso se trata de una invitación abierta, que estará disponible hasta el próximo 9 de enero en el Buscador de las Oportunidades del Distrito, pero además, en el sitio web de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) se puede consultar en este enlace.

El proyecto contempla la renovación de la pista de atletismo, con cambio total de la superficie de competencia, adecuación y modernización del campo de lanzamientos para las disciplinas de disco, jabalina, martillo y bala, lo mismo que para la sustitución del sistema de iluminación deportiva por uno de alta eficiencia que cumpla con los estándares exigidos por World Athletics para eventos de transmisión internacional.

El remozamiento tendrá lugar en el marco de la preparación de Medellín como sede del campeonato Panamericano de Atletismo 2026, categorías mayores, que se realizará en la última semana de junio próximo y contará con la presencia de unos 2.000 deportistas de más de 30 países latinoamericanos, posicionando a la ciudad como un referente internacional del atletismo.

Por eso, el cronograma también deberá ajustarse a ese calendario, con un plazo de cinco meses para la ejecución de los trabajos a partir de la firma del contrato.

El Alfonso Galvis Duque ya había sido intervenido con motivo de los Juegos Suramericanos de 2010, pero su superficie cumplió su vida útil, por lo que la remodelación será clave para garantizar estándares internacionales.

“Con un escenario renovado se abre la posibilidad de fortalecer el turismo deportivo, de consolidar un clúster del deporte y de posicionar la actividad física como pilar fundamental de la transformación social”, expresó en octubre Jacobo de D’ León, presidente de la Liga de Atletismo de Antioquia, el exlanzador y campeón suramericano de martillo.

El costo aproximado de las obras que se piensa acometer asciende a poco más de 17.000 millones de pesos.