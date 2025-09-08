¿Aún sin empleo? Más de 400 vacantes en Serviespeciales: así puede postularse

Los más de 38 años de experiencia en el mercado convierten a Serviespeciales SAS BIC, como una de las compañías líderes en tercerización de procesos en Colombia. La empresa, con presencia a nivel nacional, actualmente tiene disponibles más de 400 cupos laborales en distintas áreas, ofreciendo oportunidades laborales para personas con diferentes perfiles y niveles de experiencia. De acuerdo con lo descrito en su landing en Magneto, la organización destaca por su capacidad de transformar los requerimientos de sus clientes en soluciones flexibles e integrales. Conozca también: Colombia necesita más talento en inteligencia artificial: abren curso gratuito con 2.000 cupos

Sectores que más requiere talento en Serviespeciales SAS

Hoy día busca fortalecer sus equipos de trabajo en sectores clave como: - Producción, operarios y manufactura. - Servicio al cliente y áreas afines. - Ventas y asesoría comercial. Estas oportunidades están dirigidas a quienes deseen crecer laboralmente en un entorno que promueve la innovación, el servicio y el compromiso con la calidad. Le puede interesar: Así busca Estudio de Moda atraer talento en Colombia: tiene ofertas activas en varias ciudades

Oportunidades laborales más destacadas en Serviespeciales SAS

Más de 400 oportunidades laborales están disponibles en Serviespeciales SAS BIC a través de Magneto Empleos. FOTO: iStock

Operaria de Aseo Medio Tiempo - Bucaramanga

Salario: $ 711.750. Responsabilidades: - Realizar tareas de limpieza y mantenimiento en las instalaciones. - Garantizar la higiene y el orden en las áreas asignadas. - Manejar los suministros de limpieza de manera adecuada. - Informar sobre cualquier anomalía observada durante la realización de las tareas. - Colaborar con otros miembros del equipo para asegurar un ambiente de trabajo limpio y seguro. Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses en labores de aseo certificada formalmente. - Disponibilidad para trabajar medio tiempo tres días a la semana. - Preferiblemente mujer. - Capacidad para realizar tareas rutinarias con eficiencia. Aplique acá.

Operador de Cargador de Uña/Horquilla - Bogotá, D.C.

Responsabilidades: - Operar cargadores de uña y horquilla de manera segura y eficiente. - Realizar mantenimiento preventivo básico a la maquinaria. - Colaborar con el equipo de producción para optimizar el flujo de trabajo. - Mantener registros precisos de las operaciones diarias. - Cumplir con las normativas de seguridad establecidas. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Licencia de conducción C2 vigente. - Experiencia mínima de 2 años como operario de cargador. - Conocimiento técnico en el manejo de maquinaria pesada. - Capacidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones. Postúlese acá.

Auxiliar de Fruver en Cali

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Organizar y exhibir frutas y verduras de manera atractiva. - Asistir en la comercialización de productos frescos. - Mantener el área de fruver ordenada y limpia. - Colaborar en el control de inventario y reposición de productos. - Atender a los clientes con amabilidad y conocimiento sobre los productos. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Residencia en la ciudad de Cali. - Experiencia mínima de 6 meses en comercialización de frutas y verduras o surtido en supermercados. - Habilidades básicas de comunicación. Envíe la hoja de vida.

Auxiliar de Carnicería - Armenia

Salario: $ 1.575.000. Responsabilidades: - Realizar el corte y desposte de carnes de res cerdo y pollo. - Almacenar correctamente las carnes siguiendo las normas BPM. - Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. - Colaborar con el equipo para garantizar el flujo eficiente del trabajo. - Atender a las necesidades del cliente con amabilidad y profesionalismo. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia previa en corte y manejo de carnes. - Conocimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). - Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. - Responsabilidad y atención al detalle. Conozca más detalles acá.

Auxiliar de Control de Pérdidas en Supermercado - Cali

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Monitorizar las áreas del supermercado para prevenir hurtos. - Colaborar con el equipo de seguridad para implementar estrategias efectivas. - Asistir en la revisión de inventarios para identificar pérdidas potenciales. - Garantizar un entorno seguro para clientes y empleados. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Experiencia previa en seguridad o prevención de pérdidas idealmente en supermercados o grandes superficies. - Atención al detalle y habilidades de observación. - Capacidad para trabajar en equipo. Postúlese ahora mismo.

¿Cómo aplicar a las vacantes?