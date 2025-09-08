x

¿Aún sin empleo? Más de 400 vacantes en Serviespeciales: así puede postularse

Los perfiles requeridos son en sectores de producción, operarios, servicio al cliente y ventas. Las postulaciones son 100 % virtuales.

  • Más de 400 oportunidades laborales están disponibles en Serviespeciales SAS BIC a través de Magneto Empleos. FOTO: iStock
    Más de 400 oportunidades laborales están disponibles en Serviespeciales SAS BIC a través de Magneto Empleos. FOTO: iStock
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 5 horas
bookmark

Los más de 38 años de experiencia en el mercado convierten a Serviespeciales SAS BIC, como una de las compañías líderes en tercerización de procesos en Colombia. La empresa, con presencia a nivel nacional, actualmente tiene disponibles más de 400 cupos laborales en distintas áreas, ofreciendo oportunidades laborales para personas con diferentes perfiles y niveles de experiencia.

De acuerdo con lo descrito en su landing en Magneto, la organización destaca por su capacidad de transformar los requerimientos de sus clientes en soluciones flexibles e integrales.

Conozca también: Colombia necesita más talento en inteligencia artificial: abren curso gratuito con 2.000 cupos

Sectores que más requiere talento en Serviespeciales SAS

Hoy día busca fortalecer sus equipos de trabajo en sectores clave como:

- Producción, operarios y manufactura.

- Servicio al cliente y áreas afines.

- Ventas y asesoría comercial.

Estas oportunidades están dirigidas a quienes deseen crecer laboralmente en un entorno que promueve la innovación, el servicio y el compromiso con la calidad.

Le puede interesar: Así busca Estudio de Moda atraer talento en Colombia: tiene ofertas activas en varias ciudades

Oportunidades laborales más destacadas en Serviespeciales SAS

Conoce las ofertas de empleo
Operaria de Aseo Medio Tiempo - Bucaramanga

Salario: $ 711.750.

Responsabilidades:

- Realizar tareas de limpieza y mantenimiento en las instalaciones.

- Garantizar la higiene y el orden en las áreas asignadas.

- Manejar los suministros de limpieza de manera adecuada.

- Informar sobre cualquier anomalía observada durante la realización de las tareas.

- Colaborar con otros miembros del equipo para asegurar un ambiente de trabajo limpio y seguro.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 6 meses en labores de aseo certificada formalmente.

- Disponibilidad para trabajar medio tiempo tres días a la semana.

- Preferiblemente mujer.

- Capacidad para realizar tareas rutinarias con eficiencia.

Aplique acá.

Operador de Cargador de Uña/Horquilla - Bogotá, D.C.

Responsabilidades:

- Operar cargadores de uña y horquilla de manera segura y eficiente.

- Realizar mantenimiento preventivo básico a la maquinaria.

- Colaborar con el equipo de producción para optimizar el flujo de trabajo.

- Mantener registros precisos de las operaciones diarias.

- Cumplir con las normativas de seguridad establecidas.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Licencia de conducción C2 vigente.

- Experiencia mínima de 2 años como operario de cargador.

- Conocimiento técnico en el manejo de maquinaria pesada.

- Capacidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones.

Postúlese acá.

Auxiliar de Fruver en Cali

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Organizar y exhibir frutas y verduras de manera atractiva.

- Asistir en la comercialización de productos frescos.

- Mantener el área de fruver ordenada y limpia.

- Colaborar en el control de inventario y reposición de productos.

- Atender a los clientes con amabilidad y conocimiento sobre los productos.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Residencia en la ciudad de Cali.

- Experiencia mínima de 6 meses en comercialización de frutas y verduras o surtido en supermercados.

- Habilidades básicas de comunicación.

Envíe la hoja de vida.

Auxiliar de Carnicería - Armenia

Salario: $ 1.575.000.

Responsabilidades:

- Realizar el corte y desposte de carnes de res cerdo y pollo.

- Almacenar correctamente las carnes siguiendo las normas BPM.

- Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

- Colaborar con el equipo para garantizar el flujo eficiente del trabajo.

- Atender a las necesidades del cliente con amabilidad y profesionalismo.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Experiencia previa en corte y manejo de carnes.

- Conocimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

- Responsabilidad y atención al detalle.

Conozca más detalles acá.

Auxiliar de Control de Pérdidas en Supermercado - Cali

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Monitorizar las áreas del supermercado para prevenir hurtos.

- Colaborar con el equipo de seguridad para implementar estrategias efectivas.

- Asistir en la revisión de inventarios para identificar pérdidas potenciales.

- Garantizar un entorno seguro para clientes y empleados.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Experiencia previa en seguridad o prevención de pérdidas idealmente en supermercados o grandes superficies.

- Atención al detalle y habilidades de observación.

- Capacidad para trabajar en equipo.

Postúlese ahora mismo.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Los interesados en hacer parte del equipo de Serviespeciales SAS BIC pueden postularse a través de la plataforma Magneto Empleos, donde encontrarán todas las vacantes publicadas con sus respectivos requisitos y descripciones.

El proceso es 100 % virtual y sencillo:

1. Ingresar a la página de Magneto Empleos.

2. Buscar las ofertas disponibles bajo el nombre Serviespeciales SAS BIC.

3. Seleccionar la vacante de interés y leer los requisitos.

4. Postularse cargando la hoja de vida actualizada en la plataforma.

De esta forma, quienes estén en la búsqueda de empleo podrán acceder a un abanico de posibilidades en diferentes ciudades del país.

Lea más: Oportunidad laboral: Goyurt busca trabajadores en Colombia en ventas y servicio al cliente

