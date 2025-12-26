Turista mexicana fue hallada muerta en extrañas circunstancias en el Oriente antiqueño

La extraña muerte de una joven mexicana en el municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño, durante las festividades navideñas, es materia de investigación por parte de las autoridades del departamento.
El deceso de la extranjera se produjo el pasado 24 de diciembre hacia las siete de la noche y la víctima fue identificada como Ana Carolina Herrera Torres, una mujer de 26 años de edad, de acuerdo con el reporte de la Policía Antioquia.
Las primeras averiguaciones indican que la fallecida se desempeñaba como agente bilingüe de telefonía en ventas.