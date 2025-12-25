Todo sobre el estreno de Stranger Things 5 este 25 de diciembre: guía completa de horarios y capítulos

Este 25 de diciembre todo el mundo está hablando sobre la famosa serie Stranger Things. Domina conversaciones en redes sociales, buscadores y medios internacionales. La serie entra en su recta final y Netflix confirmó que la quinta y última temporada marcará el cierre definitivo de una de las producciones más exitosas de su historia, con un estreno escalonado durante las fiestas de fin de año. Este 25 de diciembre se estrenarán el volumen 2, correspondientes a los episodios 5, 6 y 7.
No se trata solo de una serie popular. Stranger Things se consolidó como un fenómeno cultural que conectó con varias generaciones gracias a su mezcla de nostalgia ochentera, ciencia ficción y terror. Ese impacto explica por qué cada anuncio relacionado con su desenlace se convierte en tendencia global.