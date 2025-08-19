Complemento 360 ofrece empleo en modalidad híbrida; conozca las vacantes

Complemento 360 no es solo una empresa de desarrollo de software y outsourcing de talento IT: es un lugar donde la innovación y el bienestar de las personas van de la mano, pues con un enfoque flexible e inclusivo, esta apuesta por la capacitación constante, el crecimiento profesional y, sobre todo, por un equilibrio real entre la vida personal y laboral de sus colaboradores. En estos momentos la compañía abre nuevas oportunidades laborales para quienes quieran ser parte de su equipo y crecer en proyectos que impulsan la transformación digital de grandes organizaciones. Le puede interesar: Trabajo en Colombia: 100.000 vacantes abiertas en Magneto Empleos para todos los niveles

Beneficios de trabajar en Complemento 360

Complemento 360 ofrece un plan integral de beneficios que incluye salud, formación, estabilidad y espacios para el desarrollo personal y profesional. FOTO: GETTY

Si algo diferencia a Complemento 360 en el mercado laboral son sus beneficios. Entre los más atractivos están: - Medicina prepagada con Medisanitas y EMI. - Plan dental y póliza de vida con Sura. - Cursos gratuitos en Platzi. - Bono en efectivo de $200.000 por referidos contratados. - Ingresos adicionales por proyectos de corta duración. - Bono de cumpleaños. - Apartamento en Barranquilla disponible para estadías de colaboradores. - Convenios con ópticas, plan exequial y libranzas con bancos y caja de compensación. Además, la compañía abre espacios para el aprendizaje continuo y la creatividad, reconoce los logros de sus empleados y promueve un ambiente laboral dinámico y colaborativo. La cultura laboral en Complemento 360 se resume en cercanía, innovación y apoyo mutuo. “Para mí, lo más importante es el bienestar físico, pero, sobre todo, el bienestar emocional y psicológico de nuestros colaboradores. Nos preocupamos por generar un ambiente en el que se sientan tranquilos, seguros y respaldados por la empresa en cada etapa de su vida laboral. Queremos que reconozcan el valor de los beneficios que reciben, que perciban el apoyo constante y que sepan que, más allá de los proyectos que desarrollamos, nos importa profundamente su salud, su equilibrio y su felicidad”, comentó Laura Valentina Quiroga Gómez, Coordinadora de Bienestar. Lea más: Medellín acogerá Empleo Fest con más de 150 empresas invitadas y 10.000 vacantes en Medellín, ¿cómo inscribirse?

Vacantes disponibles en Complemento 360 para el área de tecnología

A través de Magneto Empleos, Complemento 360 tiene activas las siguientes ofertas de trabajo:

Administrador de Base de Datos PostgreSQL- trabajo híbrido/remoto (Bogotá)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Administrar y optimizar bases de datos PostgreSQL. - Realizar backups y restauraciones de bases de datos. - Monitorear el rendimiento y gestionar la capacidad de las bases de datos. - Implementar mejoras y actualizaciones de seguridad. - Colaborar con equipos de IT para resolver problemas técnicos. - Documentar procedimientos y configuraciones. Requerimientos: - 5 años de experiencia como Administrador de Base de Datos. - Dominio avanzado de PostgreSQL. - Experiencia con DB2 - Conocimientos en procesos de backups y restauraciones. - Habilidad para trabajar en un entorno colaborativo y dinámico. - Capacidad para resolver problemas complejos de bases de datos. Aplique aquí.

Arquitecto de Infraestructura Bilingüe - Remoto/híbrido (Medellín, Itagüí, Bello, Envigado y Sabaneta)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Diseñar y gestionar arquitecturas de infraestructura tecnológica. - Implementar soluciones de integración usando Oracle Integration Cloud y MuleSoft. - Colaborar en proyectos basados en arquitecturas orientadas a servicios y microservicios. - Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad y normativas internacionales. - Optimizar la interoperabilidad de sistemas en plataformas cloud e híbridas. - Liderar iniciativas de mejora continua en gestión de APIs y CI/CD. Requerimientos: - Título profesional en Ingeniería de Sistemas o afines. - Experiencia en plataformas de integración como Dell Boomi y Azure Logic Apps. - Dominio de APIs REST/SOAP y arquitecturas SOA. - Conocimiento en seguridad de la información y protección de datos. - Inglés conversacional nivel C1. - Experiencia en metodologías ágiles y DevSecOps. Postúlese acá.

Desarrollador .NET trabajo remoto/híbrido (Bogotá)

Salario: $ 4.000.000. Responsabilidades: - Desarrollar y mantener aplicaciones utilizando .NET MVC ASPX. - Colaborar con otros desarrolladores para diseñar soluciones de software innovadoras. - Gestionar bases de datos Oracle y SQL Server de manera eficiente. - Participar en revisiones de código y garantizar buenas prácticas de programación. - Resolver problemas técnicos y optimizar el rendimiento de las aplicaciones. Conozca también: Seven Seven abrió oportunidades de empleo en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cali Requerimientos: - Experiencia comprobada como Desarrollador .NET o roles similares. - Dominio en Microsoft Visual Studio 2019 o superior. - Sólidos conocimientos de C# y .NET MVC ASPX. - Experiencia en manejo de bases de datos Oracle y SQL Server. - Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva. Envíe la hoja de vida.

Tecnico de soporte IT - Nivel 1

Salario: $ 2.000.000. Responsabilidades: - Ejecutar tareas asignadas por el Especialista de Servicios IT y dar soporte operativo a los sistemas informáticos (inventario, mesa de ayuda, soporte general). - Brindar soporte a la infraestructura tecnológica: redes, correo corporativo, chat, dominios, impresoras, etc. - Asistir a usuarios finales en el uso de hardware, software y en eventos/reuniones oficiales. - Verificar y garantizar copias de seguridad (backups) de la información. - Realizar inventario y mantenimiento preventivo/correctivo de equipos de cómputo. - Preparar y entregar recursos tecnológicos (computadores, celulares, accesorios). Requisitos: - Formación como técnico, tecnólogo o profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Software o carreras afines. - Experiencia mínima de al menos dos años de experiencia en soporte IT. Conozca más detalles.

