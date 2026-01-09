¿Le gustaría ver a Alcaraz y Sinner jugando juntos? La idea parece que también le suena a los dos mejores del mundo

Los dos mejores tenistas de la actualidad, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, aseguraron que están dispuestos a unir fuerzas para jugar en dobles “al menos una vez”, aseguró el italiano en Corea del Sur, donde este sábado disputará un partido de exhibición contra su rival español.
Preguntados ambos por la posibilidad de jugar juntos en la conferencia de prensa previa al duelo de exhibición, preparatorio para el Abierto de Australia, los vencedores de los últimos ocho Grand Slams no cerraron la puerta a que pueda ocurrir en el futuro.