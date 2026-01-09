La dejaron amarrada y se fueron: indignación por abandono de una perrita en La Estrella

Un impactante caso de abandono animal fue registrado por cámaras de seguridad en el municipio de La Estrella. El hecho ha generado el rechazo de miles de internautas que han condenado el cruel acto y han pedido justicia por el animal.

Las imágenes muestran cómo un hombre y una mujer llegan hasta las afueras del albergue ARCA (Animales Recuperados con Amor) y, sin mediar palabra, amarran a una perrita con una cuerda a una reja antes de retirarse del lugar.



Le puede interesar: Un hombre decapitó a su perro en Antioquia; dijo que era “El diablo”

El animal quedó solo y atado frente al centro de protección, mientras los responsables se marchan sin mirar atrás. Desde la inspección que lleva el caso, le indicaron a EL COLOMBIANO que el hombre que sale en el video, al parecer, se iba a ir de su casa, al no encontrar con quien dejar a su mascota, la llevó a varios lugares, primero a una peluquería, después a una guardería y como no le recibieron a la perrita, decidió dejarla en el albergue, donde gracias a las cámaras de seguridad de una empresa de reciclaje de la zona se le pudo identificar y vincular al caso.