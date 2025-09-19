x

¡Aplique pues! De la Granja ofrece más de 30 empleos en Medellín y el Valle de Aburrá

La compañía del sector cárnico busca personal para áreas de bodega, logística, transporte, producción y servicio al cliente, con contratos indefinidos.

  • De la Granja Antioquia busca fortalecer su equipo con más de 30 vacantes en Medellín y el Valle de Aburrá. FOTO: CORTESÍA
    De la Granja Antioquia busca fortalecer su equipo con más de 30 vacantes en Medellín y el Valle de Aburrá. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 6 horas
bookmark

Si busca una empresa que le brinde estabilidad laboral y crecimiento en el sector cárnico, De la Granja Antioquia S.A.S abrió más de 30 vacantes para diferentes áreas en Medellín y municipios del Valle de Aburrá. La compañía ofrece contratos indefinidos y busca personal comprometido para fortalecer su operación.

Los sectores con mayor demanda de talento son bodega, logística y transporte; producción, operarios y manufactura; y servicio al cliente. La empresa destaca que estos perfiles son esenciales para garantizar la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos.

Una empresa comprometida con la calidad

De la Granja Antioquia S.A.S se describe como “un equipo apasionado, que procesa y comercializa productos cárnicos de alta calidad, buscando la satisfacción de nuestros clientes, mediante la mejora continua, el cumplimiento y la oferta competitiva”.

Fileteador de pechuga - Planta de Producción

Salario: $ 1.746.000.

Responsabilidades:

- Filetear porcionar y gramificar pechugas según las especificaciones de producción y cliente.

- Cumplir con los tiempos y metas de productividad asignados.

- Garantizar el correcto uso y cuidado de cuchillos y herramientas de corte.

- Mantener orden aseo y disciplina en su puesto de trabajo.

- Reportar desviaciones o hallazgos en producto equipos o procesos.

- Cumplir estrictamente con normas de seguridad e inocuidad (Decreto 1500 BPM HACCP).

Requerimientos:

- Bachiller o básica secundaria.

- Mínimo 6 meses de experiencia en procesos de fileteo y/o desposte en la industria cárnica.

- Carnet de Manipulador de Alimentos vigente (indispensable).

- Disponibilidad para trabajar en ambientes fríos (cavas de proceso y cuartos de refrigeración).

- Conocimientos básicos en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y protocolos de inocuidad.

Aplique aquí.

Operario de Producción en Industria Cárnica

Salario: $ 1.543.000.

Responsabilidades:

- Apoyo en labores de deshuese de pechuga fileteo pesaje y empaque.

- Apoyo en procesos de derivados carnicos, embutido, corte de carne

- Cumplir estrictamente los protocolos de higiene inocuidad y seguridad establecidos.

- Garantizar orden disciplina y calidad en cada etapa del proceso productivo.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 6 meses en la industria cárnica preferiblemente en deshuese fileteo pesaje y empaque; corte, embutido...

- Carnet vigente de Manipulador de Alimentos.

- Disponibilidad para trabajar en ambientes fríos y cavas de proceso.

- Compromiso con el cumplimiento de protocolos de inocuidad y calidad.

Postúlese en este enlace.

Electromecánico de planta de producción cárnica

Salario: $ 2.400.000.

Responsabilidades:

- Ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos electromecánicos (motores, tableros, bombas, compresores, reductores, transportadores, entre otros).

- Diagnosticar fallas en sistemas eléctricos, mecánicos, neumáticos e hidráulicos de los equipos de planta.

- Apoyar en la calibración, instalación y puesta en marcha de maquinaria de procesamiento y refrigeración cárnica.

- Realizar conexiones eléctricas seguras conforme a normatividad RETIE y protocolos internos.

- Garantizar el cumplimiento de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) en las intervenciones.

- Documentar los mantenimientos realizados en software (mantum).

- Participar en la elaboración y ejecución de planes de mantenimiento preventivo y predictivo.

- Mantener la limpieza y orden en el área de trabajo, cuidando herramientas y equipos.

- Velar por la seguridad propia, de los compañeros y de los alimentos durante las intervenciones.

Requisitos:

- Formación: técnico o tecnólogo en electromecánica, mecatrónica, electricidad industrial o áreas afines.

- Experiencia: mínimo dos años en mantenimiento electromecánico en plantas de alimentos o industria afín.

Conocimientos específicos:

- Electricidad industrial y normativa RETIE.

- Mecánica industrial y soldadura básica (deseable).

- Neumática e hidráulica.

- Equipos de refrigeración industrial y túneles de congelación (deseable).

- BPM y normatividad de seguridad alimentaria.

Envíe la hoja de vida.

Supervisor de logística

Salario: $ 2.200.000 a $ 2.500.000.

Responsabilidades:

- Supervisar la recepción de productos en bodega.

- Garantizar el adecuado almacenamiento y organización de mercancía.

- Coordinar la separación y despacho eficiente de pedidos.

- Utilizar el sistema WMS para optimizar operaciones logísticas.

- Liderar y motivar al equipo de trabajo en turnos rotativos.

- Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad en cavas de refrigeración y congelación.

Requerimientos:

- Tecnólogo en logística o carreras afines.

- Experiencia mínima de un año en cargos similares.

- Conocimiento avanzado en sistemas WMS.

- Capacidad de liderazgo y manejo de personal.

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos incluyendo nocturnos.

Edad entre 25 y 45 años.

Conozca más detalles.

Conductor de Vehículos NPR y NKR

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Mantener el vehículo en buen estado

- Asegurar la entrega oportuna de pedidos

- Recaudar correctamente el dinero de los clientes

- Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial

Requerimientos:

- Dos años de experiencia en conducción de vehículos de 5 a 8 toneladas.

- Licencia categoría C2.

- Ausencia de infracciones de tránsito.

- Certificación en manipulación de alimentos.

Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden consultar y aplicar a las vacantes disponibles a través de la plataforma de empleo Magneto. Es recomendable preparar una hoja de vida actualizada y verificar los requisitos de cada puesto antes de aplicar.

Con esta convocatoria, De la Granja reafirma su apuesta por el talento local, ofreciendo oportunidades de trabajo formal y estable en la región.

