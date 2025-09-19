¡Aplique pues! De la Granja ofrece más de 30 empleos en Medellín y el Valle de Aburrá

Si busca una empresa que le brinde estabilidad laboral y crecimiento en el sector cárnico, De la Granja Antioquia S.A.S abrió más de 30 vacantes para diferentes áreas en Medellín y municipios del Valle de Aburrá. La compañía ofrece contratos indefinidos y busca personal comprometido para fortalecer su operación.
Los sectores con mayor demanda de talento son bodega, logística y transporte; producción, operarios y manufactura; y servicio al cliente. La empresa destaca que estos perfiles son esenciales para garantizar la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos.
Le puede interesar: Maquila busca talento en Medellín: hay ofertas laborales en diversos sectores