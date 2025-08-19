Nuevas ofertas de empleo en Bogotá: hay cerca de 20.000 oportunidades sin experiencia laboral; paso a paso para aplicar

En Bogotá, aunque según el más reciente informe del Dane, la capital cerró el trimestre mayo-julio de 2025 con una tasa de desempleo cercana al 9,6 %, lo que representa una leve mejora frente al mismo periodo del año pasado, la búsqueda de empleo sigue siendo una de las grandes preocupaciones para miles de ciudadanos, pues deja a miles de personas en la tarea de encontrar un puesto de trabajo estable.
En este escenario, plataformas como Magneto Empleos son un aliado vital, porque concentran miles de vacantes en un solo lugar para personas con y sin experiencia, lo que abre la puerta a jóvenes que buscan su primer empleo o a quienes desean cambiar de sector laboral. De hecho, este portal concentra cerca de 20.000 cupos para quienes buscan trabajo que no requiere experiencia.
Le puede interesar: Complemento 360 ofrece empleo en modalidad híbrida; conozca las vacantes