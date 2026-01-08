Llegan los Globo de Oro 2026: dónde ver la ceremonia y quiénes son los nominados

El pasado fin de semana, en los premios de la crítica, la película Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, se llevó el premio a Mejor película y comenzó a sumar galardones en la temporada de premios previo a los Óscar. Su más fuerte competidora fue Sinners que se llevó más estatuillas, aunque no el “premio mayor”. Le puede interesar: Adolescencia, The Pitt, The Studio, Sinners y Frankenstein, lo mejor de la TV y el cine según los Critics Choice Este próximo domingo 11 de enero sabremos cómo sigue esta competencia en los galardones que en gran parte vaticinan lo que pueda pasar en los premios de la Academia, los Globo de Oro.

¿Qué se sabe de la ceremonia de los Globo de Oro?

Esta será la edición número 83 de estos premios que han tenido todo tipo de transformación para no desaparecer. Solo basta recordar el escándalo de sus organizadores –la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA)– años atrás cuando se supo que los votantes de los Globos de Oro se aprovechaban de fabulosos viajes y regalos de lujo a cargo de los estudios, cadenas televisivas y plataformas de streaming. Al parecer, ese hecho está superado cuando decidieron ampliar el número de votantes, incluso con prensa especializada de otros países, y de ser más estrictos con nuevas normas de conducta respecto a viajes o regalos. Actualmente, hay alrededor de 400 periodistas internacionales, en representación de 95 países o regiones, componen el cuerpo votante de los Globos de Oro. Le puede interesar: Los Premios Óscar se verán gratis en YouTube a partir de 2029 Este año la ceremonia regresa a su pompa y glamour en Los Ángeles, Estados Unidos y tendrá de nuevo como presentadora a la comediante y actriz Nikki Glaser. La gala se verá en Colombia este domingo 11 de enero en vivo por TNT y HBO Max a partir de las 8:00 p. m. hora colombiana. “Luego de la transmisión en vivo, la gala completa quedará disponible en HBO Max durante dos semanas, para que la audiencia pueda revivir los mejores momentos de la premiación”, explicaron desde la plataforma.

Los nominados a los Globo de Oro este año

En cine, Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera la pelea por los Globos de Oro con 9 nominaciones y le sigue el drama familiar noruego Valor Sentimental, protagonizado por Stellan Skarsgard, que se posicionó en segundo lugar con 8 nominaciones, seguida por la cinta de terror de época Sinners, que conquistó 7 nominaciones. Una batalla tras otra y Sinners las puede ver actualmente en HBO Max y Valor sentimental está en cartelera en algunas salas del país. Puede leer la crítica reciente a Valor sentimental: Emociones encontradas. Valor sentimental, de Joachim Trier En televisión es la serie The White Lotus, de HBO Max, la que domina la disputa con seis nominaciones, seguida por la exitosa Adolescencia, de Netflix, que dominó las categorías de miniserie con cinco nominaciones. Only Murders in the Building y la distópica Severance se ubicaron terceras, con cuatro nominaciones cada una.

Lista de algunas nominaciones en cine en los Globos de Oro 2026

Mejor película de drama

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sinners

The Secret Agent

Mejor película musical o de comedia

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

Una batalla tras otra Mejor película extranjera

Francia- It Was Just an Accident

Corea del Sur - No Other Choice Noruega - Sentimental Value España - Sirāt Brasil - El agente secreto Túnez - The Voice of Hind Rajab Mejor actriz de película dramática

Eva Victor - Lo siento, cariño

Jennifer Lawrence - Mátate, amor

Jessie Buckley - Hamnet

Julia Roberts - After the Hunt

Renate Reinsve - Valor Sentimental

Tessa Thompson - Hedda Mejor actor de película dramática Dwayne Johnson - La máquina, The Smashing Machine

Jeremy Allen White - Springsteen: Música de ninguna parte

Joel Edgerton - El tren de los sueños

Michael B. Jordan - Sinners

Oscar Isaac - Frankenstein

Wagner Moura - El agente secreto Mejor actriz en película musical o de comedia Amanda Seyfried - El testimonio de Ann Lee

Chase Infiniti - Una batalla tras otra

Cynthia Erivo - Wicked: For Good

Emma Stone - Bugonia

Kate Hudson - Song Sung Blue

Rose Byrne - Si pudiera te patearía Mejor actor en película musical o de comedia

Ethan Hawke - Blue Moon

George Clooney - Jay Kelly

Jesse Plemons - Bugonia

Lee Byung-Hun - No Other Choice

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Algunos nominados en televisión en los Globo de Oro