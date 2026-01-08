¿La liga colombiana es un lugar para “veteranos”? Tiene uno de los promedios de edad más altos en Suramérica

La liga colombiana es la tercera con mayor promedio de edad en Suramérica: los futbolistas de los 20 equipos que participan en el torneo nacional tienen una media de 27,1 años. El rentado local solo es superado por el torneo de Brasil, que promedia 27,2 años, y el paraguayo, que lo tiene en 27,5, de acuerdo con datos de Transfermarkt.
Eso tiene una explicación. En los últimos mercados, los equipos colombianos se han centrado en repatriar futbolistas veteranos, viejas glorias del balompié criollo que brillaron en algún momento en el país, se fueron al extranjero –o debutaron allá–, y ya están viviendo el ocaso de sus carreras profesionales.