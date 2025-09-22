Bienestar laboral reduce hasta un 15 % el ausentismo en las empresas colombianas: BPrO

En un escenario donde las organizaciones luchan por reducir la rotación y el ausentismo laboral, dos de los mayores dolores de cabeza en la gestión de talento, el sector BPO en Colombia muestra que el bienestar de los colaboradores es una palanca clave para la competitividad. De acuerdo con datos recopilados por la Asociación Colombiana de BPO (Business Process Outsourcing), un plan integral de bienestar puede disminuir el ausentismo hasta en un 15 % y la rotación en cerca de un 10 %.
Con más de 789.000 empleos directos, de los cuales un 63 % corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años, esta industria intensiva en talento humano reconoce que cuidar la salud mental, ofrecer esquemas de flexibilidad laboral y crear oportunidades de desarrollo profesional son factores decisivos para sostener su crecimiento y la calidad del servicio.
