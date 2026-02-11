Alerta en Antioquia por nuevas inundaciones: riesgo de colapso de puente y dengue en Urabá

El más reciente balance sobre la emergencia invernal en Antioquia, las autoridades indicaron que aunque disminuyó el número de albergues en Urabá, la situación sigue siendo crítica en varios municipios por nuevas alertas de precipitaciones, afectaciones en la infraestructura y riesgos sanitarios derivados de las aguas estancadas. Según el reporte oficial, los albergues en Urabá pasaron de 24 a 13, debido a que varias familias han comenzado a regresar a sus viviendas y otras optaron por autoalbergarse en casas de familiares. El caso más representativo es Necoclí, uno de los municipios más afectados y donde se declaró la calamidad pública; en este lugar, los refugios se redujeron de 14 a 7.



Le puede interesar: Más de 9 mil damnificados deja la ola invernal en Antioquia: escuelas en Apartadó se están casi que cayendo a pedazos En medio de la emergencia, la Gobernación ha entregado 16.149 ayudas humanitarias a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y a las alcaldías, entre kits de alimentos, aseo, implementos infantiles y colchonetas. Además, desde el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 16, en Turbo, fueron despachadas 734 ayudas para Murindó y 626 para Vigía del Fuerte, transportadas por vía marítima y fluvial con apoyo de la Armada Nacional. Los suministros cruzarán el golfo de Urabá y luego el río Atrato para llegar a estas poblaciones, también golpeadas por las crecientes. En territorio, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, con acompañamiento del Dagran y organismos de socorro, avanzan en la caracterización de las familias afectadas, así como en la evaluación de daños en cultivos e infraestructura. Con esta información se estructurará el Plan de Acción Específico para la Recuperación, que permitirá continuar la atención humanitaria e iniciar inversiones en sectores como infraestructura, educación y servicios públicos.

Alertas por más lluvias y riesgo hidrológico

Corantioquia advirtió que las condiciones asociadas al Fenómeno de La Niña, aún vigente, podrían generar nuevas inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa y vendavales durante el trimestre enero–marzo. De acuerdo con el Programa Integral Red Agua (Piragua), febrero tendrá alta variabilidad en las lluvias, con posibles incrementos en el Valle de Aburrá, Suroeste, Bajo Cauca y el altiplano del Norte. En enero, el promedio de precipitación en la jurisdicción fue de 285 milímetros, con picos en municipios como El Bagre (371,2 mm), Caldas (364,5 mm) y Angelópolis (358,01 mm). Se mantiene alerta hidrológica en la cuenca del río Nechí y en municipios del Bajo Cauca, donde recientemente se registraron desbordamientos que afectaron a Zaragoza, El Bagre y Nechí. Entérese: ¿Y Antioquia? A Petro se le ‘olvidó’ que el Urabá también está en crisis por lluvias La directora de Corantioquia, Liliana Taborda González, hizo un llamado a alcaldes y comunidades a reforzar las medidas de prevención, actualizar las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias y activar los sistemas de alerta temprana. “A la comunidad le recomendamos tener a la mano los números de los organismos de emergencia, estar atentos a cambios en el nivel o color del agua, no arrojar residuos a las fuentes hídricas, limpiar canales y sistemas de drenaje, y evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas”, expresó Taborda. La autoridad ambiental recomendó monitorear constantemente los ríos, quebradas y vías, especialmente en zonas de ladera; no arrojar residuos a las fuentes hídricas y realizar limpieza periódica de canales, bajantes y sistemas de drenaje; extremar las precauciones en la movilidad intermunicipal y evitar actividades al aire libre durante lluvias intensas o tormentas eléctricas.

Aumentan riesgos sanitarios en Urabá

En Necoclí, uno de los municipios más impactados por las inundaciones, la Secretaría de Salud reportó 69 casos de dengue y desnutrición aguada en menores de cinco años en lo que va del año. A estos eventos, se suman también casos por agresiones con animales potencialmente transmisores de rabia y casos de violencia de género e intrafamiliar. Las autoridades sanitarias en la subregión advierten que las aguas estancadas tras las inundaciones se convierten en criaderos de mosquitos, lo que incrementa el riesgo de transmisión de dengue, especialmente en zonas vulnerables.

Alerta en La Comarca, Necoclí, por riesgo de colapso en un importante puente

A los casos de dengue, desnutrición y rabia, se suma la alerta en la vereda La Comarca, en Necoclí, donde el alcalde Guillermo José Cardona Moreno, junto a campesinos del sector, advirtió sobre el inminente colapso del puente colgante sobre el río Mulato. La estructura, gravemente afectada por las lluvias, es clave para la movilidad de estudiantes hacia su institución educativa y para que las familias campesinas transporten sus productos agrícolas. La administración municipal hizo un llamado urgente a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría de Infraestructura Departamental para priorizar la intervención y evitar que la comunidad quede incomunicada.