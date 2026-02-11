“Ganamos, pero seguimos lejos de donde queremos estar”: Alejandro Restrepo tras la primera victoria del DIM este año

La primera victoria del Deportivo Independiente Medellín en la Liga, 3-1 en su visita al Cúcuta, no solo significó tres puntos. Para el técnico Alejandro Restrepo representó la confirmación de que el equipo mantiene una identidad clara y que, pese a los resultados adversos anteriores, el camino de trabajo sigue siendo el correcto.
“Creo que cae bien, no solamente por el resultado, sino porque el equipo ha tenido partidos donde ha generado las ocasiones que generó hoy. Especialmente en Bogotá la semana pasada hicimos un juego donde debimos irnos ganando”, explicó el entrenador, al referirse a la frustración acumulada por no concretar lo que se producía en el campo. “A veces estabas con esa sensación de que mereciste y no pudiste hacerlo”.