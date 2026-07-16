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Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado visitaron a Abelardo de la Espriella y le regalaron camiseta de Colombia

El encuentro quedó registrado en un video publicado por el mandatario, que volvió a destacar el papel del deporte dentro de su proyecto de gobierno.

  • Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado visitaron la residencia de Abelardo de la Espriella y le entregaron una camiseta de la Selección Colombia durante un encuentro que fue compartido en redes sociales. FOTO: captura de video vía Abelardo de la Espriella en Instagram.
    Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado visitaron la residencia de Abelardo de la Espriella y le entregaron una camiseta de la Selección Colombia durante un encuentro que fue compartido en redes sociales. FOTO: captura de video vía Abelardo de la Espriella en Instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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La relación pública entre el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y los futbolistas Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado volvió a generar conversación en redes sociales. Esta vez, ambos jugadores visitaron la residencia del mandatario, donde compartieron con él y su familia y le entregaron una camiseta de la Selección Colombia, al parecer firmada por varios integrantes del plantel nacional.

El encuentro fue revelado por el propio De la Espriella a través de un video publicado en sus redes sociales el 15 de julio. En las imágenes se observa a los dos referentes de la Selección Colombia saludando al presidente electo, compartiendo con sus hijos e intercambiando momentos de cercanía con su esposa.

La visita se produjo pocos días después de la videollamada que sostuvo el mandatario con los futbolistas tras la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Suiza. En esa conversación, que también fue difundida por De la Espriella, Mina y Cuadrado manifestaron su tristeza por la eliminación del equipo nacional, pero al mismo tiempo felicitaron al abogado por su reciente triunfo en la segunda vuelta presidencial.

Durante la publicación del nuevo encuentro, el presidente electo aprovechó para reiterar uno de los mensajes que ha venido promoviendo desde el inicio de la transición hacia su gobierno: fortalecer el deporte como herramienta de transformación social.

”En la Patria Milagro, el deporte será una de las grandes prioridades de nuestro Gobierno”, escribió De la Espriella al acompañar el video de la visita.

En el mismo mensaje agradeció a los futbolistas por el obsequio y destacó su trayectoria dentro y fuera de las canchas.

Lea más: Petro atacó a Juan Guillermo Cuadrado con historia personal por decir que ahora “cesó la horrible noche”, ¿cruzó la línea?

“Recibí con alegría a dos grandes referentes del deporte colombiano. Gracias por la conversación, la camiseta y, sobre todo, por llevar el nombre de Colombia con orgullo en cada cancha del mundo”, expresó.

Además, aseguró que figuras como Mina y Cuadrado representan un ejemplo para las nuevas generaciones, al resaltar valores como la disciplina, la perseverancia y el compromiso con el país.

Esta no es la primera vez que el presidente electo relaciona a ambos jugadores con su discurso político. Tras la videollamada posterior a la eliminación mundialista, De la Espriella afirmó que, aunque el resultado deportivo no fue el esperado, “el partido más importante” se había ganado en las urnas, en referencia a las elecciones presidenciales.

En ese momento también salió en defensa de los futbolistas frente a las críticas que recibieron tras la eliminación del Mundial, asegurando que contaban con todo su respeto y admiración, y calificándolos como “tesos”.

Sin embargo, la nueva aparición pública de Mina y Cuadrado junto al mandatario volvió a dividir opiniones entre los usuarios de redes sociales.

Mientras algunos internautas cuestionaron el respaldo de los futbolistas al presidente electo y criticaron su cercanía con él, otros celebraron el encuentro y destacaron el reconocimiento que, según ellos, el nuevo gobierno ha expresado hacia los integrantes de la Selección Colombia.

Entérese: Quintero respondió a críticas por celebración tras el Mundial: “¿Te pido permiso para reunirme con mi familia?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado visitaron a Abelardo de la Espriella?
Los futbolistas visitaron la casa del presidente electo para compartir con él y su familia, además de entregarle una camiseta de la Selección Colombia, en un encuentro que fue divulgado por el propio mandatario.
Los jugadores le obsequiaron una camiseta de la Selección Colombia que, según las imágenes publicadas, estaría firmada por integrantes del plantel nacional.
¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre la visita de los jugadores?
El presidente electo agradeció el gesto de los futbolistas y aseguró que el deporte será una de las prioridades de su gobierno, destacando a Mina y Cuadrado como referentes para los niños y jóvenes del país.

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