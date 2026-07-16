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Messi es el plus, pero el carácter es la verdadera fortaleza de Argentina: ¿por qué marcan la diferencia en ese aspecto?

El Mundial 2026 confirma que la mentalidad competitiva de la Albiceleste es una de las principales razones de su éxito.

  • Lionel Messi está respaldado por un grupo que marca la diferencia por su carácter competitivo. FOTO @Argentina
    Lionel Messi está respaldado por un grupo que marca la diferencia por su carácter competitivo. FOTO @Argentina
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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En los últimos mundiales suele hablarse de Lionel Messi como el gran diferencial de la Selección Argentina. Y con razón. Tener al mejor futbolista de su generación cambia cualquier partido, desequilibra defensas y obliga a los rivales a modificar sus planes. Sin embargo, reducir el éxito de la Albiceleste únicamente a la presencia de su capitán sería desconocer uno de los rasgos que más ha marcado su camino en este Mundial: el carácter competitivo de un grupo que parece no sentir el peso de los grandes escenarios.

El propio Lionel Scaloni puso en palabras esa esencia tras la victoria sobre Inglaterra. Para el entrenador, la fortaleza mental de sus dirigidos no es producto de la casualidad, sino de la formación con la que crecieron desde niños.

“Yo los conozco a ellos, yo sé cómo son. Son indios, pero en el buen sentido de la palabra. Se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados. Desde chiquitos competían y todos esperaban mucho de ellos. No les pesa la responsabilidad”, explicó el seleccionador argentino.

La reflexión del técnico resume buena parte de lo que Argentina ha exhibido en esta Copa del Mundo. Más allá del planteamiento táctico o de las individualidades, el equipo transmite la sensación de competir con naturalidad incluso en los momentos de mayor presión. Cuando el partido exige personalidad, la respuesta suele aparecer.

Y, por supuesto, allí emerge Messi. A sus 39 años, el capitán continúa siendo el eje futbolístico de la Albiceleste. No solo por su capacidad para decidir encuentros, sino porque sigue asumiendo la responsabilidad cuando el equipo más lo necesita. Scaloni recordó una acción que, para él, simboliza el espíritu de este plantel: cuando el partido entró en sus minutos decisivos, Messi pidió el balón y sus compañeros respondieron con una intensidad que parecía propia de un partido de barrio.

“Cuando él podía, agarró la pelota. De Paul y Montiel entraron pensando que no había un nunca más. Cuando ves esa demostración de los jugadores es porque están jugando como si tuvieran siete u ocho años. No están pensando: ‘Uy, si fallo’, o ‘Uy, estamos quedando afuera de una final’. Están pensando en jugar al fútbol, que es lo que hicieron toda la vida”, afirmó Scaloni.

Las palabras del entrenador encuentran eco en el análisis del exvolante colombiano Fabián Vargas, quien considera que esa personalidad no se construye cuando el futbolista llega a la selección absoluta, sino desde sus primeros años de formación.

“Yo les decía a ustedes: van a ver el babi fútbol, que es como empiezan jugando ellos. Eso parece una guerra. Desde chiquitos ya están acostumbrados a eso; lo único que les sirve es ganar, no les sirve nada más”, explicó Vargas.

El exmediocampista, con amplia experiencia en el fútbol argentino tras su paso por Boca Juniors, considera que existe una diferencia cultural importante entre los procesos formativos de Argentina y Colombia.

“Ustedes van a los partidos de acá y los niños pierden y les dan medallas a todos, a todos los felicitan. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que quedaron octavos? Dicen: ‘Ah, no, yo también estoy ganando’. Allá en Argentina, el segundo se pone a llorar. ¿Por qué? Porque siente dolor de haber perdido. ¿Y eso a qué los acostumbra? A que no quieren volver a tener ese sentimiento”, aseguró.

Para Vargas, esa manera de entender la competencia termina moldeando el perfil del futbolista argentino y explica por qué, cuando llegan a la élite, asumen los partidos decisivos con una mentalidad diferente.

“Yo creo que también desde esa parte formativa acá nos estamos equivocando demasiado. Y después queremos que cuando sean profesionales sean ganadores, que tengan mentalidad campeona. Eso no se construye cuando ya estás grande”, reflexionó.

No se trata de afirmar que Argentina gana únicamente porque sus futbolistas odian perder o porque su formación sea perfecta. El talento sigue siendo indispensable y, en ese aspecto, la Albiceleste cuenta con un privilegio que muy pocas selecciones tienen: Lionel Messi.

El capitán continúa siendo el futbolista que cambia el rumbo de los partidos, el que atrae marcas, administra los tiempos y aparece cuando el contexto exige una genialidad. Su influencia trasciende los goles y las asistencias; contagia confianza y hace creer a sus compañeros que siempre existe una oportunidad más.

Pero el Mundial también ha demostrado que ni siquiera Messi podría sostener por sí solo a una selección en la cima. A su alrededor existe un grupo que corre, presiona, disputa cada balón como si fuera el último y juega sin el miedo al error que tantas veces paraliza a otros equipos, como le sucedió a Colombia.

¿Cuál es el principal diferencial de la Selección Argentina, además de Lionel Messi?
Aunque Lionel Messi sigue siendo la gran figura de la Albiceleste, el carácter competitivo de todo el grupo ha sido una de las principales fortalezas del equipo durante el Mundial. La mentalidad para afrontar los momentos de máxima presión ha marcado la diferencia.
¿Cómo explicó Lionel Scaloni la fortaleza mental de sus jugadores?
El técnico argentino aseguró que sus futbolistas crecieron compitiendo desde muy pequeños y que nunca le han tenido miedo a la responsabilidad. Según Scaloni, juegan con la misma naturalidad con la que lo hacían cuando eran niños, sin pensar en las consecuencias de equivocarse.
¿Qué reflexión hizo Fabián Vargas sobre la formación del futbolista argentino?
El exvolante colombiano afirmó que en Argentina la cultura competitiva se inculca desde las categorías infantiles, donde la prioridad es ganar y aprender a convivir con la derrota. Para Vargas, esa formación contribuye a desarrollar la mentalidad ganadora que luego se refleja en el fútbol profesional.

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