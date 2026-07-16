Messi es el plus, pero el carácter es la verdadera fortaleza de Argentina: ¿por qué marcan la diferencia en ese aspecto?

En los últimos mundiales suele hablarse de Lionel Messi como el gran diferencial de la Selección Argentina. Y con razón. Tener al mejor futbolista de su generación cambia cualquier partido, desequilibra defensas y obliga a los rivales a modificar sus planes. Sin embargo, reducir el éxito de la Albiceleste únicamente a la presencia de su capitán sería desconocer uno de los rasgos que más ha marcado su camino en este Mundial: el carácter competitivo de un grupo que parece no sentir el peso de los grandes escenarios.
El propio Lionel Scaloni puso en palabras esa esencia tras la victoria sobre Inglaterra. Para el entrenador, la fortaleza mental de sus dirigidos no es producto de la casualidad, sino de la formación con la que crecieron desde niños.
“Yo los conozco a ellos, yo sé cómo son. Son indios, pero en el buen sentido de la palabra. Se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados. Desde chiquitos competían y todos esperaban mucho de ellos. No les pesa la responsabilidad”, explicó el seleccionador argentino.