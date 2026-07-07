SIC dejó en firme el cierre de Worldcoin y Tools for Humanity: pagaban a personas por escanear el iris de sus ojos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dejó en firme la sanción de cierre inmediato y definitivo de la operación de tratamiento de datos sensibles que adelantaban World Foundation (antes Worldcoin Foundation) y Tools For Humanity Corporation en Colombia.
La decisión quedó consignada en la Resolución 45710 del 18 de junio de 2026, mediante la cual la Delegatura para la Protección de Datos Personales resolvió el recurso de apelación presentado por las empresas y confirmó en su totalidad la Resolución 78798 del 3 de octubre de 2025, expedida por la Dirección de Investigaciones. Contra esta decisión ya no procede ningún recurso.
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Además del cierre definitivo de la operación que implique el tratamiento de datos sensibles en el país, la autoridad ordenó la supresión de todos los datos personales sensibles recolectados desde el inicio de las operaciones, incluidos los códigos de iris.
El cumplimiento de esta orden deberá ser certificado por una entidad externa y acompañado de la evidencia técnica correspondiente.