Video | El sorprendente descenso del piloto colombiano Sebastián Holguín para conquistar el Red-Bull-Valpaíso Cerro Abajo

Luego de 13 años, un colombiano ganó esta prestigiosa prueba del down hill. Sebastián Holguín, de 21 años, ya impresiona con su talento en esta especialidad del ciclomontañismo.

    Holguín, entre las figuras del down de Colombia y el mundo. FOTO CORTESÍA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
bookmark

Sebastián Holguín Villa, con nervios de acero y a tumba abierta, como se suele decir en el ciclismo de ruta cuando se va en bicicleta a gran velocidad y en descenso, logró el triunfo más importante hasta ahora de su carrera deportiva en el ciclomontañismo.

En una de los eventos más exigentes del down hill urbano, esta vez en el Red Bull-Valparaíso Cerro Abajo en Chile, el piloto que nació hace 21 años en Santander de Quilichao, Cauca, le entregó a Colombia un título que no alcanzaba desde hacía 13 años, cuando se impuso el recordado Marcelo Gutiérrez, de Manizales y considerado uno de los mejores pilotos en la historia de dicha especialidad en Latinoamérica.

Lea: Jorge Mario Jaramillo, el Chigüiro que le puso corazón al downhill nacional

“Estoy muy feliz. Es algo que venía esperando y trabajando hace mucho tiempo. Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica”, señaló Holguín después de imponerse en la prueba.

Holguín evidenció una destreza y técnica admirables para superar los obstáculos que se encontró desde la parte alta del sector conocido como Cerro Alegre. En esa bajada de 1.600 metros pasó por el interior de una casa y saltó de ella, también transitó por calles estrechas, curvas cerradas, por los tradicionales wallrides (muros), por terreno hasta destapado, a una velocidad sorprendente para terminar con un tiempo ganador de 2.15,43 minutos.

En esta primera válida de la temporada, el francés Adrien Loron finalizó en el segundo lugar (2.16,22), mientras que el local Felipe Agurto fue tercero (2.17.72).

Los últimos ganadores de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo habían sido Tomáš Slavík (República Checa, 2025 y 2023), Lucas Borba (Brasil, 2024) y Pedro Ferreira (Chile, 2022).

“La parte que más me costó fue la de las escaleras, pero lo disfruté tanto que no fue un obstáculo. El apoyo del público además fue maravilloso, así que me siento muy agradecido”, finalizó Holguín.

Siga leyendo: Steven Ceballos, un duro del downhill colombiano

Utilidad para la vida