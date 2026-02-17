Video | El sorprendente descenso del piloto colombiano Sebastián Holguín para conquistar el Red-Bull-Valpaíso Cerro Abajo

Sebastián Holguín Villa, con nervios de acero y a tumba abierta, como se suele decir en el ciclismo de ruta cuando se va en bicicleta a gran velocidad y en descenso, logró el triunfo más importante hasta ahora de su carrera deportiva en el ciclomontañismo.

En una de los eventos más exigentes del down hill urbano, esta vez en el Red Bull-Valparaíso Cerro Abajo en Chile, el piloto que nació hace 21 años en Santander de Quilichao, Cauca, le entregó a Colombia un título que no alcanzaba desde hacía 13 años, cuando se impuso el recordado Marcelo Gutiérrez, de Manizales y considerado uno de los mejores pilotos en la historia de dicha especialidad en Latinoamérica.

Lea: Jorge Mario Jaramillo, el Chigüiro que le puso corazón al downhill nacional

“Estoy muy feliz. Es algo que venía esperando y trabajando hace mucho tiempo. Lo corrí con toda mi alma y logré por fin quedar campeón de esta carrera tan magnífica”, señaló Holguín después de imponerse en la prueba.