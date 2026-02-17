Luto en el microfútbol colombiano: murió el ‘mago’ Giovanni Hernández, referente nacional en este deporte

El fútbol de salón del país está de luto, pues la muerte del santandereano Giovanni ‘El Mago’ Hernández ha generado dolor en los amantes de este deporte, que lo recuerdan como uno de los campeones mundiales del país. El deportista murió a los 54 años de edad tras luchar contra un cáncer. Hernández es recordado como uno de los mejores jugadores de fútbol de salón del país, un zurdo de gran dominio de balón, eterno capitán de la Selección Colombia y quien en su juego demostró talento y magia. Fue campeón del mundo con Colombia bajo la dirección de Manuel Sánchez, tras derrotar por penales a Bolivia, tras el empate 3-3 en el tiempo reglamentario.

Es recordado como un jugador que se lucía en los partidos con sus pisadas de balón, agilidad, buen remate de media distancia y un poder de desequilibrio que lo llevó a ser reconocido como uno de los mejores de este deporte en la historia del país. Diego Morales, un experto en fútbol de salón y fútbol sala del país, reconoció en Giovanni como “un jugador de clase mundial, un fuera de serie. Además de ser campeón del mundo, también fue campeón sudamericano. Era de gran técnica, dribling, muy completo, con un manejo relevante de esa pierna zurda”.

Esta es una de las imágenes que se comparten en redes sociales de Giovanni Hernández, el excampeón mundial de fútbol de salón que falleció en Bucaramanga. FOTO TOMADA REDES

Así mismo resaltó que, como persona, Hernández será recordado por ser un buen ser humano, con trato amable, humilde y cercano, que se ganó el cariño y el reconocimiento de grandes y chicos. Tras su retiro como jugador, Giovanni siguió aportando a este deporte desde la dirección técnica como asistente de Jorge Cuervo, alcanzando logros como los títulos mundiales en nuestro país en 2011 y en Bielorrusia en 2015.