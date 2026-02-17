Cuestionan al tesorero de la campaña de Carolina Corcho por 23 deudas y transferencias vía Nequi

Nuevas dudas surgen sobre la financiación de la campaña de Carolina Corcho para las consultas interpartidistas del Pacto Histórico realizadas en octubre pasado. Tras las denuncias conocidas el mes anterior sobre presuntas irregularidades relacionadas con un préstamo de $742 millones reportado como “refrigerios”, ahora los cuestionamientos recaen en quien habría fungido como tesorero de la campaña gracias a su “dudoso” historial judicial y financiero.
La denuncia la dio a conocer la representante a la Cámara, Cathy Juvinao, quien ya había denunciado las irregularidades de uno de los financiadores de la campaña de Corcho, el cual se trataba de un restaurante del que no se tiene evidencia.
En su momento, la congresista Juvinao fue hasta la dirección del local que registra la empresa Chefcito S. A. S. en Bogotá, señalada de haber prestado $742 millones a la campaña de Corcho, y encontró que “no existe nada”.