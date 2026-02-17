Cuestionan al tesorero de la campaña de Carolina Corcho por 23 deudas y transferencias vía Nequi

Nuevas dudas surgen sobre la financiación de la campaña de Carolina Corcho para las consultas interpartidistas del Pacto Histórico realizadas en octubre pasado. Tras las denuncias conocidas el mes anterior sobre presuntas irregularidades relacionadas con un préstamo de $742 millones reportado como “refrigerios”, ahora los cuestionamientos recaen en quien habría fungido como tesorero de la campaña gracias a su “dudoso” historial judicial y financiero. La denuncia la dio a conocer la representante a la Cámara, Cathy Juvinao, quien ya había denunciado las irregularidades de uno de los financiadores de la campaña de Corcho, el cual se trataba de un restaurante del que no se tiene evidencia. Entérese: Campaña de Carolina Corcho responde a dudas sobre su financiación En su momento, la congresista Juvinao fue hasta la dirección del local que registra la empresa Chefcito S. A. S. en Bogotá, señalada de haber prestado $742 millones a la campaña de Corcho, y encontró que “no existe nada”.

Sin embargo, ahora ese rastro la habría llevado a encontrar otra supuesta irregularidad, la del historial financiero del “tesorero” de la campaña de Corcho. Juvinao denunció a través de un en vivo que hizo en sus redes sociales que Juan Manuel Moreno Becerra, quien se ha presentado públicamente como coordinador financiero —y señalado como vocero/tesorero— de la campaña a la consulta de la candidata Carolina Corcho, enfrenta cuestionamientos por su historial judicial y financiero.

¿Quién es Juan Manuel Moreno Becerra?

Moreno Becerra, según aseguró Juvinao, es un exempleado del SENA, se describe en su perfil de Facebook como ingeniero civil y gerente de varias empresas domiciliadas en Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, luego de que desde el equipo de la congresista se revisara sus registros mercantiles, no se encontraron evidencias de existencia de las compañías supuestamente ubicadas en el estado de Florida.

Una fotografía de Corcho con Moreno. Foto: Redes Sociales @CathyJuvinao

Además, en Colombia, las empresas relacionadas no aparecen registradas, figuran en liquidación o no reportan actividad ante Cámara de Comercio desde hace más de diez años. Juvinao, a través de un mensaje de X (antes Twitter), estableció que el 21 de agosto de 2025, Moreno Becerra publicó en Facebook una solicitud de donaciones en calidad de “coordinador financiero” de la campaña a la consulta de Corcho. En la publicación pidió consignaciones a un número de Nequi.

Según la información recopilada, el número estaría vinculado a la empresa TuTrailer.com, la cual no presenta registros de existencia. De confirmarse la recepción de aportes por esa vía, la congresista aseguró que podría configurarse una eventual irregularidad electoral. “De haber efectivamente recibido donaciones a través de este medio, estaríamos ante un posible delito electoral, pues el Art. 25 de la Ley 1475 de 2011 establece que las donaciones en campañas electorales deberán hacerse directamente a las cuentas oficiales de los candidatos o de los partidos, a fin de demostrar ante la autoridad electoral el origen lícito de los recursos”, escribió la congresista en su cuenta de X.

Las 23 deudas

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el equipo de la congresista también encontró que Moreno Becerra ha sido demandado en múltiples ocasiones por deudas contraídas a lo largo de más de dos décadas. Es más, Juvinao señaló que este hombre “registra 23 demandas por deudas desde 1995”. Uno de los casos más relevantes fue iniciado en abril de 2017 por el Fondo de Empleados del SENA, luego de que solicitara un préstamo por $46.310.402 que no habría sido pagado y que, con intereses, ascendía en 2021 a $93.361.420. También, en agosto de 2017, el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá decretó el embargo y secuestro de un apartamento avaluado en $351 millones. La audiencia de remate fue programada para el 15 de julio de 2025, pero el 28 de julio el proceso fue suspendido tras el inicio de un trámite de insolvencia por parte de Becerra. Lea también: Dudas sobre el prestamista de Corcho que le dio $742 millones en “refrigerios” para la consulta No obstante, pese a haberse declarado insolvente, Juvinao denunció que este “tesorero” aparece relacionado con los siguientes movimientos a favor de la campaña de la hoy candidata al Senado y cabeza de lista del Pacto Histórico, Carolina Corcho por “un crédito en efectivo por $30.000.000; un segundo crédito en efectivo por $6.500.000 y una donación en efectivo por $6.500.000”. Por esto, Juvinao interpeló directamente a Carolina Corcho y escribió a través de su cuenta de X que debe “explicar cómo una persona que se declara insolvente y que tiene semejante historial de deudas sin pagar, aparece con los siguientes aportes a su campaña”.

