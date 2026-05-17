Éiner Rubio rozó la gloria en el Giro de Italia; Vingegaard se quedó con la novena etapa

La valentía de Éiner Rubio (Movistar) en el Giro de Italia-2026 es admirable.

El corredor colombiano estuvo este domingo a unos tres kilómetros de terminar en los puestos de honor en la novena etapa de la competencia, que, después de 22 años, tuvo su final en la cima en Corno alle Scale, donde se impuso el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike).

Rumbo a esa emblemática montaña de los Apeninos, de 12 kilómetros de ascensión y situada en la frontera entre Emilia-Romaña y Toscana, de 1.945 metros de altitud y conocida por sus actividades de senderismo y su estación de esquí, Rubio alcanzó a ilusionar con victoria.

Después de integrar la fuga del día (147 kilómetros al comando) junto a su compañero Lorenzo Milesi, Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Toon Aerts (Lotto-Intermarché) y Diego Ulissi (Astana), el colombiano picó en punta a falta de 24 km para la meta.

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De hecho, el boyacense, que por tercera vez en la presente edición estuvo a la cabeza del pelotón en busca del triunfo, cruzó primero por el paso Querciola, logrando 9 puntos en la clasificación de la montaña, en la que es cuarto con 22 unidades. En esta, Vingegaard es primero con 111.

Después de ese paso y con Ciccone, Éiner mantuvo una gran batalla en esas rampas del 15%, pero debido a la dureza del trazado y a la aceleración del grupo en el que marchaban los favoritos, fueron alcanzados cuando restaban 2.5 km para la meta.

Fue allí donde Vingegaard ratificó su fortaleza al dejar atrás a sus demás rivales para lograr su triunfo número 11 en las tres grandes vueltas, la segunda en el Giro y la 50 como ciclista profesional.

El danés ganó esta vez con un tiempo de 4 horas, 20 minutos y 21 segundos. Lo escoltaron el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 12 segundos, y el italiano Davide Piganzoli (Team Visma), a 34.