Fuerte dardo de Paloma Valencia a De la Espriella: “Ojalá Álex Saab no contrate un candidato como abogado”

En medio de la campaña presidencial que se acerca a la primera vuelta este 31 de mayo, se da la deportación del empresario barranquillero Álex Saab Morán desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Por eso, la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, no tardó en reaccionar desde Santander, aprovechando la coyuntura para lanzar un dardo a su principal rival en la derecha, Abelardo De La Espriella. En respuesta a medios de comunicación, en su cierre de campaña en Santander, Valencia expresó: “Debe estar buscando abogado, ¿no? Ojalá se conozca toda la verdad y que Álex Saab no vaya a contratar a ningún candidato de abogado. Ni de otro partido, ni de otra candidatura”. Aunque no pronunció explícitamente el nombre de De La Espriella, la alusión fue directa, ya que el hoy también aspirante presidencial fue el representante legal de Saab durante años, un vínculo del pasado que hoy se convierte en polémica en pleno debate electoral. Siga leyendo: ¿Quién es Álex Saab, el “hombre del dinero” del régimen de Maduro, deportado de nuevo a EE.UU.? Valencia enfatizó la gravedad de lo que representa la deportación de Saab a la justicia norteamericana. “Es importante porque era el lavador de plata de Maduro, de la tiranía de Venezuela. Ahí aparece información no solamente de gente que está esperando ser presidente de Colombia, sino de gente que es presidente de Colombia”, aseguró de forma categórica, sugiriendo que las declaraciones del empresario comprometerían directamente al mandatario Gustavo Petro.

El vertiginoso expediente judicial de Álex Saab

En casi 25 años, Saab pasó de ser un empresario textil quebrado en Barranquilla a transformarse en uno de los principales sostenes financieros y ministros del régimen de Nicolás Maduro. Las autoridades venezolanas, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), confirmaron un cambio radical en su postura al ejecutar la deportación este sábado 16 de mayo de 2026, argumentando que el ciudadano se encuentra incurso en delitos en EE. UU. A continuación, se detalla la cronología de su accidentado proceso judicial: -2020: Fue detenido en Cabo Verde por las autoridades norteamericanas, acusado de lavar cerca de US$350 millones. -2021: Tras un acuerdo estratégico, el entonces presidente Joe Biden le otorgó un perdón presidencial, cerrando su proceso y enviándolo de regreso a Caracas. -Gestión en Venezuela: En Caracas, Maduro lo blindó nombrándolo ministro y director de una agencia estatal de cooperación internacional. -Febrero de 2026: El cerco se cerró. Fue capturado en una operación conjunta entre el Sebin y el FBI en Caracas. Días después, fue destituido por orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. -16 de mayo de 2026: El Saime ejecuta su deportación exprés a Washington, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, lo cataloga formalmente como el “testaferro” de Maduro.

Alex Saab en su llegada a Estados Unidos.

El vínculo De la Espriella - Saab

La relación profesional entre Saab y la firma De la Espriella Lawyers se extendió aproximadamente entre 2013 y 2019. Durante ese periodo, el penalista lo defendió en múltiples procesos por lavado de activos en Colombia. El propio Saab reconoció en 2021 a El Espectador que Abelardo era “un gran abogado y amigo”, mientras que el candidato presidencial insiste en que su nexo jamás trascendió la frontera de la relación cliente-abogado. De la Espriella argumenta que rompió el vínculo comercial en 2019, inmediatamente después de que Saab fuera incluido en la Lista Clinton (OFAC). Sin embargo, investigaciones periodísticas de medios como La Silla Vacía han puesto en tela de juicio dicha cronología, sugiriendo inconsistencias documentales sobre la fecha real de la desvinculación y señalando que la ruptura obedeció más a la asfixiante presión internacional que a objeciones éticas tempranas.