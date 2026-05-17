Petro propone acabar concesión de Autopistas del Café tras vencimiento del contrato en 2027

La polémica alrededor de las Autopistas del Café continúa creciendo luego de que el presidente Gustavo Petro propusiera poner fin a la concesión del corredor vial una vez finalice el contrato actual en 2027. El anuncio se produce en medio de protestas y bloqueos en varios peajes del Eje Cafetero, donde comunidades rechazan tanto los cobros como la posibilidad de extender el modelo concesionado mediante un nuevo proyecto vial. A través de un pronunciamiento, el mandatario aseguró que la concesión no debería continuar después de terminado el contrato y planteó que la infraestructura regrese a manos de la Nación. “Mi propuesta es que ya no debe seguir la concesión de las Autopistas del Café después de terminado el contrato. La concesión revierte a la Nación y los peajes pueden cesar ahora comprando lo que queda de concesión que va hasta el 2027 o asumir los peajes con el presupuesto nacional hasta terminar contrato”, afirmó Petro.

La discusión se da mientras persisten las manifestaciones en los peajes Bernardo, Santagueda, Tarapacá II y el cruce de Guayabal. Los bloqueos han generado afectaciones parciales en la movilidad y reflejan el inconformismo de sectores ciudadanos frente a los costos de los peajes y al futuro del corredor vial. Parte del rechazo también está relacionado con el proyecto IP Conexión Centro, una iniciativa de infraestructura 5G bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), que busca construir, mejorar y operar cerca de 317 kilómetros de vías entre Manizales, Pereira, Armenia y Calarcá.

El representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio, criticó fuertemente la iniciativa y aseguró que sería una estrategia para prolongar el control privado sobre las vías del Eje Cafetero. “Es la manera creativa con la que el Grupo Empresarial Antioqueño y Odinsa quieren quedarse 30 años más con la plata del Eje Cafetero”, señaló. Además, el congresista afirmó que “Manizales sitiada por cuatro peajes no aguanta más la mezquindad de quienes se han enriquecido a costa de la gente”. Osorio también ha acompañado las protestas y participó en la instalación de una mesa técnica con el Gobierno nacional para revisar la situación. Lea aquí: ¿Va a viajar este puente? Revise el estado de las vías en Antioquia

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que equipos técnicos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto con funcionarios de Invías y del Ministerio de Transporte, ya se encuentran dialogando con los manifestantes. Las mesas técnicas continuarán el próximo martes con participación de delegados de la ANI y de los ministerios del Interior y Transporte, mientras las autoridades buscan acuerdos que permitan reducir la tensión y evitar nuevas afectaciones en las vías del Eje Cafetero.