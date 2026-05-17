Dos masacres en tres días en Antioquia: cuatro muertos en Marinilla por guerra entre El Mesa y Clan del Golfo

Los hechos se registraron sobre las 9:00 de la noche, cuando se hallaron los cuerpos de las víctimas en la vereda Altos del Mercado, a 20 minutos del casco urbano, instantes después de que presuntos miembros de la banda El Mesa dispararan en contra de las víctimas, de acuerdo con las primeras informaciones.

Cuatro hombres fueron asesinados en la noche del pasado sábado en una vereda del municipio de Marinilla, Oriente antioqueño, en medio de la disputa que hay en esta subregión entre el Clan del Golfo y la banda El Mesa. Ante la gravedad de este crimen, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Este hecho dejó como víctimas a los venezolanos Wilmer Alfredo Gil González, de 29 años; Yonjairo Antonio Bravo Parra, de 20, y Jhoinder José Díaz Gago, de 20 años. También falleció en este caso Juan Camilo Giraldo Gallego, de 19 años, de nacionalidad colombiana.

El alcalde de Marinilla, Julio César Serna, explicó que “hombres, al parecer en dos motocicletas, llegan a donde estaba un grupo de ciudadanos consumiendo estupefacientes, en un punto despoblado de la vereda, y sin mediar palabra disparan contra estas personas”.

“De acuerdo con las primeras informaciones, en esta zona del Oriente antioqueño existe presencia e injerencia de estructuras delincuenciales organizadas que mantienen confrontaciones por el control territorial”, explicó el comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz.

Se conoció que Gil González tenía antecedentes por el delito de porte y tráfico de estupefacientes y había sido capturado el pasado 20 de febrero en un operativo que se hizo contra el Clan del Golfo en este municipio.

Ante esta masacre, el alcalde Serna ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por quien dé información sobre los responsables de este hecho y que permita esclarecer plenamente lo ocurrido.

Además, realizó un consejo de seguridad para intensificar las medidas de seguridad a adoptar en este municipio con el fin de evitar que se sigan presentando hechos similares en este municipio, afectado por la disputa entre estos dos grupos.

El mandatario señaló que “esto hace parte de las peleas entre estos grupos armados por el control territorial de las plazas de vicio y ese punto ya había sido producto de un allanamiento hace dos meses. Incluso derrumbamos una vivienda en la zona que estaba siendo usada para la venta de estupefacientes”.

La situación de violencia en Marinilla se ha agudizado en los últimos años por la incursión de la subestructura Pacificadores del Samaná, que viene desde el Magdalena Medio, y está en disputa directa con la banda El Mesa, de Bello, por el control de las rentas criminales como las extorsiones y el microtráfico.

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Incluso se habla de articulaciones de otras bandas del Valle de Aburrá que estarían apoyando al Clan del Golfo en su ofensiva para tomarse a municipios como El Santuario, Marinilla, Guarne y San Vicente Ferrer, los cuales son clave por su cercanía con la autopista Medellín-Bogotá.

La situación de violencia, incluso, ha hecho que se incrementen drásticamente las cifras de asesinato en este municipio, puesto que el año pasado se contabilizaban cinco homicidios y para este 2026, sumando estas cuatro víctimas, la cuenta asciende a 15.