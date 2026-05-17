Defensoría del Pueblo pide coherencia ética a la Selección Colombia por caso de Sebastián Villa

La polémica alrededor de una posible convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia tomó un nuevo rumbo luego de la carta abierta publicada por la Defensoría del Pueblo, en la que la defensora Iris Marín Ortiz cuestionó el mensaje que enviaría el país al permitir que un jugador condenado por violencia de género represente a Colombia en un Mundial.
Bajo el título “La camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia”, el documento mezcla una reflexión personal sobre el fútbol con un fuerte llamado ético dirigido a la Federación Colombiana de Fútbol.