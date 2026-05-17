Defensoría del Pueblo pide coherencia ética a la Selección Colombia por caso de Sebastián Villa

La polémica alrededor de una posible convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia tomó un nuevo rumbo luego de la carta abierta publicada por la Defensoría del Pueblo, en la que la defensora Iris Marín Ortiz cuestionó el mensaje que enviaría el país al permitir que un jugador condenado por violencia de género represente a Colombia en un Mundial. Bajo el título “La camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia”, el documento mezcla una reflexión personal sobre el fútbol con un fuerte llamado ético dirigido a la Federación Colombiana de Fútbol.

La defensora recordó el histórico empate de Colombia ante Alemania en Italia 1990, con el gol de Freddy Rincón, para explicar cómo el fútbol ha servido durante décadas como símbolo de unión e identidad nacional. Sin embargo, aseguró que esa representación también implica responsabilidades éticas y sociales. En la carta, Marín recordó el antecedente ocurrido en 2011 con Hernán Darío Gómez, quien dejó la dirección técnica de la Selección tras agredir a una mujer. Según explicó, en ese momento el país entendió que la camiseta de Colombia no podía convivir simbólicamente con hechos de violencia de género.

Ahora, sostiene la Defensoría, ese límite vuelve a ponerse a prueba con el nombre de Villa, quien fue condenado judicialmente en Argentina por violencia basada en género y además enfrentó una acusación por abuso sexual. “La discusión no es solamente deportiva”, señala el comunicado, que insiste en que portar la camiseta de la selección convierte automáticamente al futbolista en referente para niños y jóvenes.