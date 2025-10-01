¿El caníbal del tiempo? Remco Evenepoel consiguió impresionante récord al ganar la crono del Europeo de ciclismo

Está cansado de romper la barrera espacio-tiempo y, sin embargo, lo sigue haciendo. Cuando se sube en la bici de crono, con su pose aerodinámica, el reloj tiembla. Los segundos se acumulan rápido, pero Remco Evenepoel siempre gana la batalla. Ese hombre de 1,70 metros de estatura y contextura delgada, tiene piernas de acero. El ácido láctico que agobia los músculos producto del esfuerzo máximo, no amaina su rendimiento. Por el contrario lo impulsa. Este miércoles, en la prueba contrarreloj del Campeonato Europeo de ciclismo que se realiza en Francia, el belga se quedó con el título tras detener el reloj en 28 minutos y 26 segundos. El registro, si se tiene en cuenta que el recorrido fue de 24 kilómetros y el pedalista al final tuvo viento en contra, es impresionante. Para dimensionarlo mejor: le sacó 43 segundos de diferencia (los ciclistas salen cada minuto), en una distancia relativamente corta, al italiano Filippo Ganna, quien finalizó la prueba segundo, con 29:09.

Con ese tiempo, Evenpoel –quien regresó al eventos luego desde 2021, cuando fue tercero– consiguió su segundo título europeo en la crono. El anterior lo había ganado en 2019. Pero eso no es lo importante. Lo verdaderamente relevante es que Remco ratificó que es el mejor cronoman del mundo y que, como Pogacar en la ruta, no hay rival que lo haga temblar.

¿Por qué es histórica la victoria de Remco Evenepoel?

A sus 25 años (el 25 de enero de 2026 cumplirá 26), Remco Evenepoel ha ganado todos los títulos posibles en la contrarreloj. Hace una semana, en Kigali, Ruanda, “el pequeño caníbal”, se quedó con la medalla de oro en la crono del Mundial que se disputó en territorio africano. Con eso, se ratificó por tercer año consecutivo como campeón mundial de la especialidad: desde 2023 corre contra el tiempo vestido de arcoíris.

Además, Remco es el vigente campeón olímpico de la prueba contra el tiempo. En París 2024 se colgó la presea dorada en la crono que se realizó en la capital francesa. También, vale acotar, fue el ganador de la prueba de ruta en la que, después de cruzar la meta, protagonizó una foto que quedará para la historia: se bajó de la bici, la levantó y, de fondo, como en un ángulo perfecto, se veía la Torre Eiffel con los cinco anillos olímpicos entrecruzados.

Finalmente, Evenpoel es el vigente campeón nacional de contrarreloj en Bélgica, por lo que consiguió todos los títulos posibles y se convierte en el primer ciclista en la historia en tener, al tiempo, todos esos títulos. “Los sueños se hacen realidad. Es difícil darse cuenta de que soy el primer corredor que lleva las cuatro camisetas de campeón al mismo tiempo. Nada de esto sería posible sin el apoyo de mi esposa, mi familia, todo el personal, mis compañeros de equipo y mis aficionados”, escribió en sus redes sociales.