¿No superan la derrota? Aficionados argentinos suman más de 89.000 firmas para repetir la final del Mundial

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 sigue generando reacciones entre los aficionados. A pocos días del partido disputado en Nueva York, una petición publicada en la plataforma Change.org ya acumula -a la hora de redacción de esta noticia- 89.037 firmas, con el objetivo de solicitar a la FIFA que revise el arbitraje del encuentro e incluso evalúe la posibilidad de repetir la final.

La iniciativa fue creada por la aficionada Gisela Sánchez, quien cuestiona la actuación del árbitro esloveno Slavko Vincic durante el partido que terminó con el título para España gracias a un gol de Ferrán Torres en la prórroga.

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En la descripción de la campaña, la promotora sostiene que el partido tuvo decisiones arbitrales que, según ella, afectaron el desarrollo del juego. Sin embargo, las acusaciones no están acompañadas de pruebas verificadas ni de evidencia que respalde las afirmaciones de corrupción.

“El Mundial de fútbol es uno de los eventos deportivos más esperados y emocionantes del mundo. Millones de fanáticos de todo el planeta se reúnen para apoyar a sus equipos nacionales y disfrutar de un espectáculo deportivo justo y emocionante. Sin embargo, la reciente final entre Argentina y España fue empañada por la actuación polémica y corrupta del árbitro, quien, según pruebas de video, fue comprado para influenciar el resultado del partido”, señala el texto publicado en la plataforma.