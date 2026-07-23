Video | Maniobra insólita en Bogotá: intentaron subir un carro por un puente peatonal

Un video viral y difundido este jueves 23 de julio en diferentes plataformas digitales registró el momento en que un vehículo particular ascendió a una estructura diseñada exclusivamente para transeúntes, en un hecho premeditado donde incluso se ocultaron las placas del automóvil.
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Las redes sociales se convirtieron en el escenario de difusión de una maniobra imprudente en Bogotá. Un automóvil Chevrolet Spark, conocido como ‘Bolita’ y de color azul, fue grabado mientras intentaba transitar sobre la rampa de un puente peatonal en Bogotá.
Según lo observado en el material audiovisual, el conductor —quien sería un creador de contenido para redes— ejecutó la acción a plena luz del día en compañía de otros sujetos cuya identidad no ha sido establecida. El hecho evidenció una planeación previa, dado que las placas del vehículo fueron cubiertas deliberadamente con un lienzo para impedir su identificación.