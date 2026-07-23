Video | Maniobra insólita en Bogotá: intentaron subir un carro por un puente peatonal

Un video viral y difundido este jueves 23 de julio en diferentes plataformas digitales registró el momento en que un vehículo particular ascendió a una estructura diseñada exclusivamente para transeúntes, en un hecho premeditado donde incluso se ocultaron las placas del automóvil. Le puede interesar: Educación financiera sería una materia obligatoria en colegios de Colombia: esto dice el proyecto de ley Las redes sociales se convirtieron en el escenario de difusión de una maniobra imprudente en Bogotá. Un automóvil Chevrolet Spark, conocido como ‘Bolita’ y de color azul, fue grabado mientras intentaba transitar sobre la rampa de un puente peatonal en Bogotá. Según lo observado en el material audiovisual, el conductor —quien sería un creador de contenido para redes— ejecutó la acción a plena luz del día en compañía de otros sujetos cuya identidad no ha sido establecida. El hecho evidenció una planeación previa, dado que las placas del vehículo fueron cubiertas deliberadamente con un lienzo para impedir su identificación.

El carro intentando subir por el puente peatonal. FOTO: Captura de video de redes sociales @PasaenBogota

Asimismo, en la grabación se aprecia a un agente de policía que presenció la escena, sin embargo, en lugar de detener la infracción o requerir al conductor, el uniformado decidió dar espacio al automóvil dentro de la estructura peatonal. Luego de la masiva difusión de las imágenes en redes sociales, la Secretaría de Movilidad de Bogotá rechazó este tipo de conductas que ponen en peligro la seguridad vial. La entidad confirmó el inicio de las indagaciones correspondientes y emitió un pronunciamiento oficial: “Estamos adelantando las acciones necesarias para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes”. En ese sentido, la administración distrital pidió a los ciudadanos que compartan información relacionada con los hechos que facilite la ubicación de los implicados, tales como el número de placa, la fecha, la hora exacta o cualquier otro dato que ayude a su identificación.

Consecuencias financieras e inmovilización del vehículo

Las acciones registradas en la pieza de video conllevan múltiples contravenciones estipuladas en la legislación de tránsito colombiana, según las autoridades. Invadir la infraestructura peatonal configura la infracción D05, la cual sanciona “conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados”. Esta falta implica la inmovilización del automotor hasta tanto se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición, bajo lo dispuesto en los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.

Para el año 2026, la sanción por la infracción D05 equivale a 104,56 unidades de valor tributario, correspondientes a una suma de 1.266.222 pesos, según la tabla de autoliquidación de la Gobernación de Cundinamarca. Adicionalmente, el Código Nacional de Tránsito sanciona a quienes conduzcan con las placas tapadas, ocultas, modificadas o ilegibles a través de la infracción B03: “conducir sin placas, con obstáculos que dificultan su identificación o con placas en mal estado”. Esta contravención genera una multa de 27,88 unidades de valor tributario, que para este 2026 representa un valor aproximado de 337.627 pesos. También le puede interesar: De la Espriella celebra la aprobación del Senado para posesionarse en Popayán: “La democracia está hablando”

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