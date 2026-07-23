¿Quién dirigirá la ONU desde 2027? Estos son los seis candidatos que buscan suceder a António Guterres

La elección del próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entró en una etapa decisiva con la participación de seis candidatos oficiales en el primer debate público conjunto, programado para este jueves en la sede de la Asamblea General en Nueva York.
El encuentro reunirá a los aspirantes que buscan reemplazar a António Guterres cuando concluya su segundo mandato, el 31 de diciembre de 2026, y servirá como antesala al proceso de evaluación que desarrollará el Consejo de Seguridad antes de presentar un nombre a la Asamblea General para su designación.