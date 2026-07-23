¿Quién dirigirá la ONU desde 2027? Estos son los seis candidatos que buscan suceder a António Guterres

La elección del próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entró en una etapa decisiva con la participación de seis candidatos oficiales en el primer debate público conjunto, programado para este jueves en la sede de la Asamblea General en Nueva York. El encuentro reunirá a los aspirantes que buscan reemplazar a António Guterres cuando concluya su segundo mandato, el 31 de diciembre de 2026, y servirá como antesala al proceso de evaluación que desarrollará el Consejo de Seguridad antes de presentar un nombre a la Asamblea General para su designación.

Durante el foro, que se desarrolla este jueves en el Salón de la Asamblea General, los seis candidatos responderán durante 90 minutos preguntas de diplomáticos, funcionarios de Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil. La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, afirmó que el encuentro “brindará una oportunidad única para conocer las ideas, las prioridades y la visión de liderazgo de los candidatos a uno de los puestos más importantes del mundo”. Baerbock agregó que, “en un mundo cada vez más fragmentado, las Naciones Unidas necesitan no solo un administrador jefe excepcional que adapte la organización al siglo XXI, sino también el liderazgo y la integridad de alguien dispuesto a defender con firmeza la Carta de las Naciones Unidas y sus tres pilares”.

Los seis candidatos que buscan dirigir la ONU

Los aspirantes oficiales al cargo son:

1. Michelle Bachelet (Chile)

Fue presidenta de Chile entre 2006 y 2010 y nuevamente entre 2014 y 2018. También se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022 y anteriormente dirigió ONU Mujeres. Su candidatura fue promovida inicialmente por Chile, México y Brasil; actualmente mantiene el respaldo de México y Brasil. Entre sus principales antecedentes figuran su experiencia en organismos multilaterales y su trayectoria en políticas públicas y derechos humanos.

Expresidenta de Chile y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. FOTO: AFP

2. Rebeca Grynspan (Costa Rica)

Economista y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). También ocupó cargos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dirigió la Secretaría General Iberoamericana y fue vicepresidenta de Costa Rica. Su perfil está vinculado a temas de desarrollo sostenible, cooperación internacional y gobernanza económica.

Dirige la UNCTAD y fue vicepresidenta de Costa Rica y secretaria general iberoamericana. FOTO: AFP

3. Rafael Grossi (Argentina)

Desde 2019 es director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Ha encabezado gestiones relacionadas con las crisis nucleares en Ucrania e Irán y con la planta de Zaporiyia. Su candidatura fue presentada por Argentina y se sustenta en su trayectoria diplomática en materia de seguridad internacional y no proliferación nuclear. Grossi sostiene que la organización “olvidó la premisa inicial sobre la cual fue creada” al referirse a la necesidad de fortalecer el papel de la ONU en la preservación de la paz y la seguridad.

Director general del OIEA y diplomático especializado en seguridad nuclear. FOTO: Getty Images

4. María Fernanda Espinosa (Ecuador)

Presidió la Asamblea General de la ONU durante el periodo 2018-2019, siendo la primera latinoamericana y la cuarta mujer en ocupar ese cargo. También fue ministra de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Ambiente de Ecuador. Su experiencia se concentra en el funcionamiento del sistema multilateral y en asuntos relacionados con cambio climático, biodiversidad y cooperación internacional.

Expresidenta de la Asamblea General de la ONU y exministra de Ecuador. FOTO: EFE

5. Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana)

Es representante permanente de Guyana ante Naciones Unidas desde 2020 y anteriormente fue ministra de Relaciones Exteriores. Su trayectoria incluye responsabilidades en asuntos indígenas, agricultura y desarrollo, además de participación en misiones del Consejo de Seguridad. Su candidatura cuenta con respaldo de países del Caribe y pequeños Estados insulares.

Embajadora ante la ONU y exministra de Relaciones Exteriores de Guyana. FOTO: ONU

6. Macky Sall (Senegal)

Presidió Senegal entre 2012 y 2024 y también ocupó la presidencia de la Unión Africana. Antes fue primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional de su país. Su postulación fue presentada por Burundi y posteriormente recibió el respaldo de Senegal, representando la aspiración de varios países africanos de fortalecer la representación del continente en la conducción de Naciones Unidas.

Expresidente de Senegal y exlíder de la Unión Africana, único candidato africano. FOTO: AFP

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¿Cómo será el proceso de elección?

Tras el debate público, el Consejo de Seguridad iniciará el proceso formal de selección. El próximo 30 de julio, los 15 integrantes del organismo realizarán una primera votación informal y secreta para medir el nivel de respaldo de cada aspirante. Posteriormente, se desarrollarán nuevas rondas de consultas hasta que un candidato obtenga al menos nueve votos favorables y no reciba el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Una vez alcanzado ese consenso, el nombre será recomendado a la Asamblea General para su aprobación formal. El mecanismo de selección contempla una fase pública, con diálogos abiertos ante la Asamblea General, y otra reservada dentro del Consejo de Seguridad, donde los Estados miembros evalúan apoyos y eventuales vetos antes de adoptar una decisión. La elección coincide con el debate sobre la rotación geográfica de la Secretaría General, una práctica no escrita que ha llevado a varios Estados a plantear que América Latina debería asumir nuevamente el liderazgo de la organización. También existe respaldo entre diversos países para que, por primera vez, una mujer ocupe el cargo. Si alguno de los cuatro candidatos latinoamericanos resulta elegido, será el primer secretario general de la región desde el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien dirigió las Naciones Unidas entre 1982 y 1991. El sucesor de António Guterres asumirá funciones el 1 de enero de 2027. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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