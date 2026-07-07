Los colombianos resistieron el calor de la cuarta etapa del Tour y Pedersen celebró en Foix

El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) se quedó este martes con la cuarta etapa del Tour de Francia, disputada sobre 181,9 kilómetros entre Carcassonne y Foix, al imponerse en el esprint de un grupo de diez escapados tras una jornada marcada por temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. La gran novedad del día fue el cambio de líder de la clasificación general, ahora en poder del noruego Torstein Traeen (Uno-X).

En cuanto a la actuación colombiana, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) volvió a ser el mejor del país al cruzar la meta en la casilla 90, a 12 minutos y 59 segundos del vencedor

Detrás finalizaron Sergio Higuita (Astana), 101°; Harold Tejada (Astana), 102°, y Éiner Rubio (Movistar), 117, todos con el mismo tiempo del zipaquireño. Por su parte, el paisa Fernando Gaviria arribó 166°, a 22.08.

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Pese a no descontar diferencias frente a los favoritos, los colombianos continúan bien ubicados en la clasificación general. Higuita es el mejor nacional, en el puesto 22, a 11 minutos y 16 segundos del liderato; Bernal aparece 27, a 12.08; Tejada ocupa la casilla 29, a 12.31, mientras Rubio es 74, a 38.30.

La escapada del día también cambió el panorama de la carrera. Traeen, que arrancó la etapa a cinco minutos de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), aprovechó la amplia ventaja obtenida por el grupo delantero para enfundarse el maillot amarillo.