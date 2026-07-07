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Los colombianos resistieron el calor de la cuarta etapa del Tour y Pedersen celebró en Foix

Egan Bernal fue el mejor colombiano en la cuarta fracción del Tour de Francia, que tiene como nuevo líder al noruego Torstein Traeen.

  • Mads Pedersen logró su triunfo 61 como profesional, la segunda en el Tour. FOTO: X-TOUR DE FRANCIA
    Mads Pedersen logró su triunfo 61 como profesional, la segunda en el Tour. FOTO: X-TOUR DE FRANCIA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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El ciclista danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) se quedó este martes con la cuarta etapa del Tour de Francia, disputada sobre 181,9 kilómetros entre Carcassonne y Foix, al imponerse en el esprint de un grupo de diez escapados tras una jornada marcada por temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. La gran novedad del día fue el cambio de líder de la clasificación general, ahora en poder del noruego Torstein Traeen (Uno-X).

En cuanto a la actuación colombiana, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) volvió a ser el mejor del país al cruzar la meta en la casilla 90, a 12 minutos y 59 segundos del vencedor

Detrás finalizaron Sergio Higuita (Astana), 101°; Harold Tejada (Astana), 102°, y Éiner Rubio (Movistar), 117, todos con el mismo tiempo del zipaquireño. Por su parte, el paisa Fernando Gaviria arribó 166°, a 22.08.

Lea: Video | Tadej Pogacar ya se vistió de amarillo en el Tour 2026: ganó la tercera etapa y suma 27 victorias

Pese a no descontar diferencias frente a los favoritos, los colombianos continúan bien ubicados en la clasificación general. Higuita es el mejor nacional, en el puesto 22, a 11 minutos y 16 segundos del liderato; Bernal aparece 27, a 12.08; Tejada ocupa la casilla 29, a 12.31, mientras Rubio es 74, a 38.30.

La escapada del día también cambió el panorama de la carrera. Traeen, que arrancó la etapa a cinco minutos de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), aprovechó la amplia ventaja obtenida por el grupo delantero para enfundarse el maillot amarillo.

El esloveno cayó al cuarto lugar de la general, a 7.53 del noruego, misma diferencia que registra el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), aunque ambos siguen siendo los principales candidatos al título.

Este miércoles se disputará la quinta etapa, de 158 kilómetros entre Lannemezan y Pau, un recorrido favorable para los velocistas. Allí el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural) intentará aprovechar un perfil mayoritariamente llano para luchar por la victoria de etapa, la cual le viene siendo esquiva desde 2024. El intenso calor volverá a ser uno de los grandes desafíos del pelotón.

Siga leyendo: Los colombianos que desafiarán a Pogacar y Vingegaard en el Tour de Francia-2026

Bloque de pregunta y respuestas

¿Por qué Tadej Pogacar perdió el liderato del Tour de Francia 2026?
Tadej Pogacar cedió el maillot amarillo porque permitió que prosperara una escapada con suficiente ventaja para que el noruego Torstein Traeen asumiera el liderato de la clasificación general. El esloveno no perdió tiempo frente a sus principales rivales directos, pero sí respecto a los corredores de la fuga.
¿Cómo quedó la clasificación general de los ciclistas colombianos tras la cuarta etapa?
El mejor colombiano en la clasificación general es Sergio Higuita, quien ocupa el puesto 22, a 11 minutos y 16 segundos del líder. Egan Bernal es 27, Harold Tejada aparece en la casilla 29 y Éiner Rubio marcha 74.
¿Qué opciones tienen los colombianos en la quinta etapa del Tour de Francia?
El recorrido entre Lannemezan y Pau favorece a los velocistas por su perfil mayoritariamente llano. Según la información de la carrera, Fernando Gaviria intentará disputar la victoria de etapa, mientras los demás colombianos buscarán conservar posiciones en la clasificación general.

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