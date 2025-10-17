Prográmese: Así se correrá Palmas se Viste de Rosa este domingo; horarios, recorrido y cierres viales

Desde las 6:00 a.m. de este domingo 19 de octubre, Las Palmas se llenará de cientos de mujeres y hombres que, ya sea corriendo, caminando o en bicicleta, avanzarán juntos por una buena causa: generar conciencia acerca de la detección temprana del cáncer de seno en hombres y mujeres.
El evento “Palmas se Viste de Rosa” celebrará este año su quinto aniversario masivamente. Faltando aproximadamente un mes para el evento, ya las inscripciones se encontraban completamente agotadas. Te contamos cómo se realizará la carrera, qué cierres viales habrá y novedades del evento.