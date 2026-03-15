Candidato presidencial Napoleón Becerra murió en accidente de tránsito a pocas semanas de las elecciones en Perú

Napoleón Becerra García, candidato presidencial de Perú, falleció el 15 de marzo en un accidente de tránsito mientras se desplazaba en un vehículo entre las ciudades de Huancavelica y Ayacucho, en el sur del país.
El siniestro ocurrió al amanecer, cuando el candidato de 61 años e integrante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores se dirigía al distrito de Tambo para participar en una actividad de su campaña política, siendo uno de los 36 aspirantes a la presidencia peruana.
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Las imágenes que circulan en redes sociales evidencian la magnitud del accidente, en el que se observa un vehículo volcado a un lado de la carretera. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, al menos cuatro miembros de su comitiva lo acompañaban en el automóvil y resultaron heridos.