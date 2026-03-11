Del ferrocarril a las carreteras del mundo: el viaje del Orgullo Paisa continúa en 2026, esta es la nómina

En la icónica Estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia, un símbolo del progreso, la industrialización y el auge cafetero de la región a inicios del siglo XX, desfiló este miércoles un grupo de hombres y mujeres que, en bicicleta, se esfuerzan también para dejar un legado, como otros grandes campeones, en el ciclismo.

Ellos fueron los 30 corredores del Orgullo Paisa, el equipo de ciclismo más antiguo de Colombia que celebra su temporada número 33 consecutiva en el pedalismo nacional.

Acompañados por el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien mostró sus dotes de ciclista al rodar durante el encuentro con el deportista Weimar Roldán, así como otras personalidades, entre ellas Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, primer campeón mundial de ciclismo de Colombia, se conoció la nómina de la escuadra blanca y verde que viene recuperando prestigio en cada prueba que compite.

“Este equipo ha concentrado muchos esfuerzos en Antioquia, y estamos muy contentos de presentarle a Colombia a tantos talentos, en diferentes modalidades y géneros, que da esta tierra. Decía Tomás Carrasquilla (escritor) que los antioqueños no nos quejábamos por la montaña sino que en medio de las dificultades la domábamos. Y el esfuerzo y trabajo de todos ustedes nos inspiran. Entonces ustedes nos dan la posibilidad de soñar con muchos más títulos, la idea es que sigan dejando a Antioquia en alto”, comentó el gobernador Rendón.

Con corredores que ya gozan de respeto como Yeison Reyes, Kevin Castillo, Alejandro Osorio, Daniel Osorio, Bernardo Suaza y Daniel Muñoz, y mujeres como Jessenia Meneses, Lina Hernández y Estefanía Herrera, este escuadrón no solo buscará ser protagonista en la ruta élite en los desafíos que asumirá, sino que también le viene apuntando a fortalecer su base, como fue su tradición, para volver a sacar campeones como en un momento lo hicieron con Carlos Mario Jaramillo, Óscar Vargas, Marlon Pérez, Rigoberto Urán, Sergio Henao, Carlos Betancur, Julián Arredondo, Fernando Gaviria, entre otros.

“Causa emoción estar al frente de esta gran institución y tener el respaldo de la empresa pública y privada. La responsabilidad es grande, y la filosofía sigue siendo formar personas integrales, que puedan mejorar su calidad de vida y representar a su departamento y país de gran manera”, dijo Jesús Piedrahíta, gerente administrativo.

El dirigente recordó que el Orgullo Paisa se convirtió en un programa macro de la Gobernación, con un equipo élite de ruta de ocho corredores, otro sub-23 con seis pedalistas; además el de las damas, con seis representantes; los juveniles, hombres y mujeres, que son los la cantera para fortalecer la reserva del elenco; también respaldan el paracycling, con Javier Serna, Paula Caballero y Roldán; así como el ciclismo de pista, en el que apoyan a la gran sensación de la velocidad mundial Stefany Cuadrado.

“Es bonito ver la continuidad de este proyecto. El reto es enorme, y más al recuperar ese foco de apostarle a las categorías inferiores. Lo que hagamos en esa base representará lo que veremos más adelante. Estamos muy motivados. La meta es volver a sacar referentes, no es fácil pero vamos por buen camino porque hay talento”, aseguró Álex Cano, director técnico del equipo al lado de Juan Pablo Suárez.

En lo que va de año, este equipo ya logró dos medallas de oro en los Nacionales de ruta gracias a Luciana Osorio y Juan Esteban Sánchez; además, en el Panamericano de paraciclismo en Brasil. Serna y Roldán lograron cuatro preseas doradas, mientras que Stefany Cuadrado viene de ser campeona en el Panamericano en Chile.

“Estoy muy feliz de iniciar esta temporada con este gran equipo, y más porque me gusta representar los colores de mi departamento. Cada año se muestra mejoría y estamos seguros de que este no será la excepción”, expresó Alejandro Osorio, ganador de 12 etapas en 2025.

Por su parte, Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN-2024 y que viene de hacer una pasantía en el Movistar del World Tour, mostró su satisfacción de hacer parte de la familia del Orgullo Paisa. “Me siento muy bien físicamente, y la idea es retribuir con buenos resultados la confianza que han depositado en mí”.

Desde este jueves en la Clásica de Rionegro, estos deportistas buscarán darle nuevas alegrías a Antioquia y mostrar el “Orgullo Paisa” como lo hicieron mientras posaban montados en el recordado vagón 25 que perdura en la estación del Ferrocarril en inmediaciones de La Alpujarra, un medio de transporte que revivirá en los próximos años en Antioquia.