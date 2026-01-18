Novak Djokvic busca convertirse en el máximo ganador de Grand Slams de la historia en Australia, ¿cuándo debuta?

Con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como dominadores claros del circuito ATP, Novak Djokovic debuta este lunes, a sus 38 años, contra el español Pedro Martínez (4:10 a. m. de Colombia) en su 21.º Abierto de Australia, donde aspira a lograr su ansiado 25.º título de Grand Slam.
“Sinner y Alcaraz están en estos momentos en otro planeta (...). Pero eso no quiere decir que los demás no tengamos opciones. Yo siempre tengo mis opciones y especialmente aquí”, defendió Djokovic, ganador diez veces en Melbourne (el que más lo ha ganado en la historia) y que actualmente es cuarto en el ranking de la ATP.