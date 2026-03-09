Los seis hechos claves de las elecciones en Antioquia: ¿nuevo “bipartidismo” y un centro diluido?

Las elecciones legislativas del domingo dejaron claro un nuevo panorama político en Antioquia: el Centro Democrático de Álvaro Uribe se fortaleció aún más, el Pacto Histórico de Gustavo Petro se consolidó como la segunda fuerza en el bastión de la derecha en el país —incluso por encima del movimiento del alcalde Federico Gutiérrez— y el centro político quedó desdibujado en una nueva dinámica que se asemeja más a un bipartidismo.
Lea acá: No fue Urabá: Pacto Histórico obtuvo 7 de cada 10 votos del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño
Seis hechos que dejó la jornada electoral lo confirman. Lo primero es que el partido de Álvaro Uribe casi que duplicó la votación de 2022 (pasó de 424.000 a 742.000 votos) y logró su mejor votación a la Cámara desde que se creó como partido: en 2014 tuvo 361.000 electores y en 2018 subió a 557.000.
El Pacto también fue ganador de la jornada. Obtuvo casi 400.000 votos — contra los 224.586 que logró hace cuatro años— y le sacó 109.000 sufragios de diferencia al movimiento de Creemos. Un dato no menor: siete de cada 10 votos de la izquierda fueron en el Valle de Aburrá y el Oriente cercano.