Nairo y su convicción hacia Pogacar: “Es el más fuerte en la historia del ciclismo”

Sin pensarlo dos veces, en medio de un debate que sigue cogiendo fuerza, Nairo Quintana confesó quién es para él el mejor ciclista de todos los tiempos. En su opinión, el colombiano eligió al prodigio esloveno Tadej Pogacar.

“En nuestros mejores años habría estado uno, incluso dos escalones por encima. Es el más fuerte en toda la historia del ciclismo competitivo”, aseguró Quintana en el conversatorio del Giro de Rigoberto Urán en Barranquilla y según declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

Por muchos años, el belga Eddy Merckx no tenía un “rival” que discutiera su superioridad y grandeza en el ciclismo mundial, pero con lo que hace Pogacar, muchos, como Nairo, ya afirman que el corredor de 27 años y que corre en el UAE es superior al resto de los demás.

Además de Nairo, quien ganó el Giro de Italia-2014, la Vuelta a España-2016 y fue tres veces podio del Tour de Francia, su compatriota Egan Bernal, campeón del Tour galo en 2019, aseguró lo siguiente.

“Hoy Pogacar es el corredor más fuerte en el mundo. Si le colocan 100 kilómetros de crono o cualquier otro tipo de carrera, siempre será el favorito para ganar”.