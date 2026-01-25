El colombiano Mauricio González voló en Miami y ganó la media maratón

El fondista Mauricio González, integrante del Equipo Porvenir, inició con una victoria sobresaliente su temporada internacional 2026 al imponerse en la Life Time Miami Marathon and Half este domingo 25 de enero. El bogotano dominó los 21 kilómetros de la media maratón, cruzando la meta en 1:06:17, un tiempo que le bastó para quedarse con el primer lugar en una prueba exigente y con amplia presencia internacional de atletas.
Desde los primeros parciales, González mostró un ritmo constante y competitivo: pasó el kilómetro 5 en 15:31, el 10K en 30:50, el 15K en 46:42, y alcanzó el kilómetro 20 en 1:02:20, antes de sellar su victoria final. En palabras del propio atleta, las condiciones de viento y una exigente subida al puente marcaron la carrera, lo que lo llevó a “atacar desde temprano y mantenerse en solitario hasta el final”.