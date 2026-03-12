x

Estos son los elegidos por Alejandro Restrepo para el partido del DIM ante Juventud este jueves en el Atanasio

El Poderoso espera unirse a Deportes Tolima, Junior y Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

  DIM se alista para el duelo ante Juventud de las Piedras, este jueves en el Atanasio Girardot, compromiso que define al clasificado para la fase de grupos de la Copa Libertadores. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    DIM se alista para el duelo ante Juventud de las Piedras, este jueves en el Atanasio Girardot, compromiso que define al clasificado para la fase de grupos de la Copa Libertadores. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
bookmark

Convencidos de poder buscar la victoria que les permita la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores, así están los jugadores y cuerpo técnico del DIM para el duelo de este jueves en el Atanasio Girardot.

El compromiso ante Juventud de las Piedras, de Uruguay, será a las 7:40 de la noche y los dirigidos por Alejandro Restrepo contarán con el regreso de varios jugadores que han sido claves para el Poderoso en otros compromisos, como lo son Daniel Londoño, Léyser Chaverra y Baldomero Perlaza.

Precisamente, ellos encabezan la lista de convocados por Restrepo para el compromiso en el Atanasio. Una victoria por cualquier marcador le dará el pase directo al Equipo del Pueblo de la fase de grupos y así se podrá unir a Deportes Tolima, Junior y Santa Fe, que ya tienen cupo para esa instancia.

Tras el empate 1-1 en Uruguay, el Poderoso puede también igualar en el Atanasio y forzar los lanzamientos de tiro penal, para definir al clasificado, pero Restrepo y el grupo esperan no tener que llegar a esa instancia, sino avanzar directamente.

Los convocados del DIM

Para el duelo en el Atanasio, el técnico Restrepo concentró a Salvador Ichazo, Eder Chaux, Kevin Mantilla, Daniel Londoño, Léyser Chaverra, José Ortiz, Luis Escorcia, Esneyder Mena, Frank Fabara, Didier Moreno, Francisco Chaverra, Juan Viveros, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Halam Loboa, Diego Moreno, Malcom Palacikos, Geronimo Mancilla, Hayen Palacios, Jhon Montaño, Luis Maturana, Enzo Larrosa y Francisco Fydrisweski.

Medellín, que no ha ganado en el Atanasio en el arranque de este 2026, confía en poder lograr el paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y para ello tiene que vencer a Juventud, o como mínimo empatar para forzar los cobros de tiro penal.

