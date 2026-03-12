Estos son los elegidos por Alejandro Restrepo para el partido del DIM ante Juventud este jueves en el Atanasio

Convencidos de poder buscar la victoria que les permita la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores, así están los jugadores y cuerpo técnico del DIM para el duelo de este jueves en el Atanasio Girardot. El compromiso ante Juventud de las Piedras, de Uruguay, será a las 7:40 de la noche y los dirigidos por Alejandro Restrepo contarán con el regreso de varios jugadores que han sido claves para el Poderoso en otros compromisos, como lo son Daniel Londoño, Léyser Chaverra y Baldomero Perlaza.

Precisamente, ellos encabezan la lista de convocados por Restrepo para el compromiso en el Atanasio. Una victoria por cualquier marcador le dará el pase directo al Equipo del Pueblo de la fase de grupos y así se podrá unir a Deportes Tolima, Junior y Santa Fe, que ya tienen cupo para esa instancia. Tras el empate 1-1 en Uruguay, el Poderoso puede también igualar en el Atanasio y forzar los lanzamientos de tiro penal, para definir al clasificado, pero Restrepo y el grupo esperan no tener que llegar a esa instancia, sino avanzar directamente.

Los convocados del DIM