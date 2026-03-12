Estos son los elegidos por Alejandro Restrepo para el partido del DIM ante Juventud este jueves en el Atanasio

Convencidos de poder buscar la victoria que les permita la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores, así están los jugadores y cuerpo técnico del DIM para el duelo de este jueves en el Atanasio Girardot.
El compromiso ante Juventud de las Piedras, de Uruguay, será a las 7:40 de la noche y los dirigidos por Alejandro Restrepo contarán con el regreso de varios jugadores que han sido claves para el Poderoso en otros compromisos, como lo son Daniel Londoño, Léyser Chaverra y Baldomero Perlaza.