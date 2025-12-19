Luis Díaz habló del duelo contra Cristiano, su admiración por James y explicó su salida de Liverpool

Luis Díaz atraviesa uno de esos momentos que marcan una carrera. A los 28 años, con continuidad, respaldo y protagonismo, el extremo colombiano no solo se consolidó rápidamente en el Bayern Múnich tras dejar Liverpool en el último mercado de verano, sino que también se convirtió en una de las voces autorizadas para hablar del presente y el futuro de la selección de Colombia. Desde Alemania, con números que respaldan su impacto y con la mirada puesta en el Mundial 2026, el guajiro abrió su corazón en una extensa entrevista con el medio británico The Guardian. Puede leer: Luis Díaz se despidió del Liverpool con emotiva carta y el club respondió con video de sus goles

Un impacto inmediato en el Bayern Múnich

Los números explican, en gran parte, el porqué de su protagonismo: 18 participaciones directas en gol (12 tantos y seis asistencias) en todas las competiciones. Sin embargo, para Díaz, el verdadero secreto no está solo en las estadísticas, sino en algo más profundo. “Creo que es porque han depositado muchísima confianza en mí”, explicó. Desde su llegada, el club, el cuerpo técnico y sus compañeros lo hicieron sentir parte del grupo, incluso con la dificultad inicial del idioma.

“Aunque aprender alemán es un poco difícil, me hicieron sentir parte de la familia”, señaló, destacando un ambiente que lo identifica: “Un equipo muy unido, tranquilo, algo a lo que siempre estuve acostumbrado y que siempre quise”.

El momento consagratorio de su carrera

Si bien Luis Díaz brilló en Junior de Barranquilla, Porto y Liverpool, en Alemania parece estar viviendo el momento más alto de su trayectoria profesional. Desde el primer balón tocado con la camiseta del Bayern dejó buenas sensaciones, y con goles y asistencias confirmó que fue una apuesta acertada de la directiva bávara. Esa influencia lo convirtió rápidamente en titular indiscutido y en una de las grandes figuras del equipo que lidera Vincent Kompany, razón por la cual los grandes medios europeos lo buscan con frecuencia para conocer su visión sobre este presente exitoso.

La confianza, la clave de todo

Consultado sobre su rápida adaptación al fútbol alemán, Díaz fue claro y reiterativo: la confianza lo es todo. “Desde el primer día, mis compañeros y el club me hicieron sentir muy bien recibido”, insistió. Para él, sentirse cómodo fuera de la cancha fue determinante para rendir dentro de ella. Además, considera que su paso por Inglaterra fue una base fundamental. “Venía de muy buenos años en el Liverpool, sobre todo el último, así que jugar en la Premier League me ayudó mucho”, explicó, dejando claro que esa experiencia lo preparó para asumir nuevos desafíos.

Motivos para irse de Liverpool

Uno de los temas más sensibles de la entrevista fue su salida del Liverpool. Durante meses se habló de una posible negativa del club para mejorarle el contrato, de decisiones internas encabezadas por Richard Hughes y del deseo del propio jugador de buscar nuevos rumbos.

Díaz, sin rodeos, explicó su versión: “Quería un reto y jugar en la Bundesliga, probar una nueva experiencia. Sabía que lo haría bien”. Aunque admite que el impacto fue más rápido de lo esperado, asegura que no fue casualidad. “Obviamente, no esperaba hacerlo tan rápido, pero para eso trabajo”. Su rendimiento fue tan alto que incluso su entrenador decidió darle algunos días de descanso. Este fin de semana, casi con seguridad, volverá a la convocatoria y a la titularidad frente al Heidenheim. Le puede interesar: Fifa anunció los millonarios premios para el Mundial 2026; Colombia ya se aseguró importante cifra

La relación con Vincent Kompany y la “creatividad caótica”

En este proceso, el rol de Vincent Kompany ha sido clave. Díaz siente que el entrenador le dio libertad y respaldo. “Me siento con más confianza, más cómodo”, afirmó, resaltando también la idea colectiva del equipo: “Tenemos muchas estrellas, pero jugamos todos para el equipo, jugamos más juntos, y eso es muy importante”. Kompany definió su juego como una “creatividad caótica”, una etiqueta que el colombiano no solo acepta, sino que disfruta. “Sí, totalmente. Me encanta el caos”, dijo entre risas. “Quiero disfrutar, crear esos momentos caóticos. Es fundamental para mí, porque yo vivo el fútbol así, como un jugador que genera dolores de cabeza”.

El Mundial 2026, la gran ilusión

El cierre de la entrevista fue para la selección de Colombia y el Mundial 2026. “Estamos muy emocionados con el Mundial”, aseguró, destacando el proceso liderado por Néstor Lorenzo. “Hemos crecido mucho, aprendimos cosas buenas y malas, y hoy se ve un equipo feliz, tranquilo y muy unido”. El partido ante Portugal, que se jugará en Miami y es el de mayor demanda de boletas según la FIFA, ya se vive con expectativa. “Va a ser increíble. Tienen a Cristiano, a jugadores muy buenos, pero nosotros hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera y vamos a buscar ganar”, afirmó. Entérese: Luis Díaz, en el Top-15 de los 100 mejores jugadores del Mundial, según The New York Times

El duelo con Cristiano Ronaldo y Portugal

Díaz no ocultó la admiración por Cristiano Ronaldo, pero dejó claro que Colombia no se achica ante nadie. “Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha, ellos tienen a Bruno Fernandes... Va a ser un partido muy disputado”, analizó, convencido de que la Tricolor está preparada para enfrentar a selecciones grandes.

James Rodríguez, el líder indiscutido

Finalmente, habló de James Rodríguez con respeto y admiración. “Es nuestro capitán, nuestro líder”, dijo. “Cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma, siempre lo da todo”. Reconoció que no sabe cuánto tiempo más estará, pero fue contundente: “Quiero disfrutarlo más. Lo quiero siempre con la selección. Para nosotros es el número 10, el capitán, lo es todo”.

Luis Díaz y James Rodríguez. FOTO: Colprensa

Luis Díaz y James Rodríguez. FOTO: Colprensa

James y Luis Díaz han jugado juntos 46 partidos con la Selección Colombia, con un balance de 26 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Han participado juntos en cinco anotaciones, todas de Díaz con asistencia de James, una conexión clave en el esquema de Néstor Lorenzo. Mientras el Bayern sueña con títulos y Colombia se ilusiona con el Mundial, Luis Díaz disfruta, crea caos y confirma que está, quizá, en el mejor momento de su carrera. Con información de Colprensa - Vanguardia*