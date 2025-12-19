Luis Díaz habló del duelo contra Cristiano, su admiración por James y explicó su salida de Liverpool

Luis Díaz atraviesa uno de esos momentos que marcan una carrera. A los 28 años, con continuidad, respaldo y protagonismo, el extremo colombiano no solo se consolidó rápidamente en el Bayern Múnich tras dejar Liverpool en el último mercado de verano, sino que también se convirtió en una de las voces autorizadas para hablar del presente y el futuro de la selección de Colombia.
Desde Alemania, con números que respaldan su impacto y con la mirada puesta en el Mundial 2026, el guajiro abrió su corazón en una extensa entrevista con el medio británico The Guardian.
